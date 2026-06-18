Awantura o zarobki młodego lekarza. Anna Maria Żukowska odpowiada posłance KO

Dawid Kacprzyk, 29-letni lekarz i do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, zgromadził w 2023 roku dochód rzędu 1,6 miliona złotych. Po nagłośnieniu tej sprawy Warszawski Szpital Południowy rozwiązał z nim umowę i planuje złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia oszustwa, a sam zainteresowany opuścił szeregi KO.

Sytuacja finansowa młodego medyka stała się tematem politycznych sporów. Przedstawicielka KO, Gabriela Lenartowicz, nazwała to zjawisko "błędem systemowym", obarczając winą przepisy przeforsowane przez rząd PiS osiem lat temu.

Wypowiedź parlamentarzystki spotkała się z ostrą ripostą Anny Marii Żukowskiej, wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy.

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W mediach społecznościowych, a konkretnie na platformie X, posłanka Koalicji Obywatelskiej Gabriela Lenartowicz opublikowała materiał wideo dotyczący bulwersującej sprawy wynagrodzenia 29-letniego medyka, który do niedawna pełnił funkcję radnego KO. W swoim komunikacie wyraziła opinię, że podobne nieprawidłowości finansowe są bezpośrednim rezultatem decyzji podejmowanych za czasów rządów ugrupowania kierowanego przez Jarosława Kaczyńskiego.

Przestańcie już z tym zwalaniem wszystkiego na PiS, PiS już nie rządzi od 3 lat.— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) June 17, 2026

Z relacji parlamentarzystki wynika, że choć ogromne dochody początkującego medyka wywołują społeczny sprzeciw, stanowią one w głównej mierze rezultat wadliwych mechanizmów, umożliwiających funkcjonowanie takich patologicznych zjawisk. Zaznaczyła stanowczo, że podobne praktyki muszą zostać bezwzględnie zlikwidowane. Przedstawicielka partii rządzącej przypomniała również, że grunt pod obecne nieprawidłowości przygotowano wiele lat wcześniej.

- Trzeba pamiętać, kiedy to się zaczęło. W 2016 roku, na skutek zmian w przepisach, które rząd PiS wprowadził, które pozwoliły na takie pseudorozwiązania, które nie służą ani medykom, ani medycynie, ani pacjentom - oceniła.

Anna Maria Żukowska reaguje na nagranie posłanki KO

Wypowiedź reprezentantki Koalicji Obywatelskiej nie przeszła bez echa, a do jej argumentacji szybko odniosła się Anna Maria Żukowska. Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, komentując wpis Gabrieli Lenartowicz, nie kryła swojego wzburzenia zaistniałą narracją.

- Przestańcie już z tym zwalaniem wszystkiego na PiS, PiS już nie rządzi od 3 lat - stwierdziła.

Problemy młodego lekarza Dawida Kacprzyka po audycie w szpitalu

Warszawski Szpital Południowy w połowie czerwca oficjalnie zerwał współpracę z Dawidem Kacprzykiem. Placówka medyczna jest również w trakcie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do powiadomienia organów ścigania o domniemanym oszustwie ze strony 29-letniego medyka. Krok ten podyktowany jest wykrytymi podczas kontroli nieścisłościami dotyczącymi wpisywania lekarza w harmonogram dyżurów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dwa dni przed komunikatem szpitala, szef warszawskich struktur PO i minister Marcin Kierwiński przekazał opinii publicznej, że polityczna kariera medyka w szeregach KO dobiegła końca.

- Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej - poinformował.

29-letni Dawid Kacprzyk jest lekarzem zdobywającym specjalizację w dziedzinie anestezjologii. Temat jego dochodów zdominował przestrzeń publiczną w momencie, gdy na jaw wyszło, że w ciągu zaledwie jednego roku zainkasował 1,6 miliona złotych. Ujawnienie tych danych sprowokowało szeroką debatę, która objęła nie tylko kwestie wadliwego funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia, ale także problem politycznej odpowiedzialności za ten stan rzeczy.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Anna Maria Żukowska:

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