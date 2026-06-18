Zrób to teraz z tulipanami, a szkodniki ich nie zjedzą. Ogławianie tulipanów

Zakończenie kwitnienia tulipanów wyznacza start najważniejszych prac w ogrodzie , które gwarantują piękne rabaty w nadchodzącym roku.

, które gwarantują piękne rabaty w nadchodzącym roku. Kluczem do zachowania żywotności bulw jest ich umiejętne ogłowienie zaraz po zrzuceniu płatków i czerwcowe wydobycie z rabaty.

Brak odpowiedniej reakcji na zamierające kwiatostany tworzy idealne warunki dla głodnych pasożytów, dlatego warto odpowiednio zabezpieczyć zebrany materiał.

Pielęgnacja tulipanów po przekwitnięciu. Czerwcowe wykopywanie cebulek

Tulipany powszechnie zwiastują nadejście cieplejszych miesięcy i zdobią ogródki jako pierwsze wiosenne okazy. Poszczególne odmiany zachwycają swoimi barwami nawet do połowy maja, po czym zrzucają płatki i stopniowo zasuszają ulistnienie. Utrata atrakcyjnego wyglądu absolutnie nie oznacza zakończenia prac nad roślinami. Wymagają one wtedy przeprowadzenia szybkiego ogłowienia i późniejszego wykopania z gruntu.

Pozbycie się resztek kwiatostanów to obowiązkowy krok zaraz po zakończeniu okresu kwitnienia. Cała procedura zmusza roślinę do zaprzestania produkcji nasion i skierowania sił witalnych prosto do podziemnej bulwy. Zabieg opiera się wyłącznie na ścięciu samej główki, przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszonych pędów i liści. Zielona część rośliny musi nadal czerpać składniki mineralne z podłoża. Takie działanie pozwala zgromadzić ogromną ilość energii w cebulce, co bez problemu zagwarantuje bujne kwitnienie podczas kolejnej wiosny.

Jak prawidłowo wykopać cebulki tulipanów? Ochrona przed nicieniami i roztoczami

Usunięcie główek i naturalne zasuszenie pozostałych pędów daje zielone światło do wydobycia bulw z gleby. Eksperci doradzają, aby zabrać się za te zbiory na przełomie czerwca i lipca, zachowując przy tym szczególną ostrożność. Najbezpieczniej jest lekko podważyć grunt i powoli wyciągnąć całą roślinę na powierzchnię. Zebrany materiał trzeba bardzo dokładnie obejrzeć. Wszelkie ślady żerowania owadów oraz wykwity pleśni całkowicie dyskwalifikują dany egzemplarz do dalszego przechowywania. Podziemne środowisko pełne jest mikroskopijnych nicieni i roztoczy, które z łatwością przegryzają się przez warstwy ochronne tulipana. Oczyszczone z nadmiaru ziemi i zdrowe sztuki przenosi się do wentylowanych skrzynek, a następnie ustawia w zadaszonym, ciepłym pomieszczeniu. Odpowiednio zabezpieczony zbiór poczeka tam do jesieni, kiedy to rozpocznie się czas ponownego sadzenia.