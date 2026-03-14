Awantura na sejmowym korytarzu. Marcin Kierwiński i Piotr Gliński starli się na oczach kamer

Marcin Kierwiński i Piotr Gliński starli się w Sejmie

W kuluarach polskiego parlamentu doszło do bardzo ostrej dyskusji między obecnym szefem resortu spraw wewnętrznych a wybitnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości .

. W trakcie telewizyjnej rozmowy z reporterem Polsat News padły bardzo ostre sformułowania, które natychmiast doprowadziły do zaognienia politycznego konfliktu.

Zdarzenie zarejestrowały kamery oraz obecni na miejscu przedstawiciele mediów.

Do bardzo ostrej sprzeczki doszło w kuluarach podczas posiedzenia parlamentu, które odbywało się 13 marca. Obecny szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, reprezentujący Koalicję Obywatelską Marcin Kierwiński, odpowiadał na pytania dziennikarza stacji Polsat News. W pewnym momencie w kadrze dało się słyszeć głos należący do polityka Prawa i Sprawiedliwości, Piotra Glińskiego. Minister spraw wewnętrznych szybko stracił cierpliwość i rzucił w jego stronę zdanie, które z miejsca wywołało ogromne kontrowersje.

Kiedy polityk Koalicji Obywatelskiej starał się rzeczowo odpowiadać na zadawane przez reportera pytania, były wicepremier rządu PiS zaczął z oddali głośno recenzować jego wypowiedzi. Tego rodzaju zachowanie błyskawicznie doprowadziło do znacznego podniesienia temperatury tego telewizyjnego wywiadu.

Polityk opozycji wcale nie zamierzał ignorować tej reakcji i wyraźnie wzburzony postanowił natychmiast odpowiedzieć na zaczepkę.

Chamski knur atakuje profesora Glińskiego. To jest jak za komuny, najgorsza, najdurniejsza tłuszcza wywindowana przez zdrajców na stanowiska rządowe myśli, że jest elitą.— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) March 14, 2026

W tle dało się usłyszeć niewyraźny głos posła PiS, Piotra Glińskiego, który zaczepił szefa MSWiA, komentując jego wypowiedź. Minister Kierwiński nie wytrzymał i ostrymi słowami zwrócił się do byłego wicepremiera: „Siedź cicho!” – zrugał byłego ministra kultury.

Były wicepremier w rządzie PiS nie pozostawił tej uwagi bez odpowiedzi, natychmiast reagując: „Co pan powiedział?” – zapytał oburzony. Marcin Kierwiński odparł krótko: „To, co pan słyszał”. Wówczas Gliński, wymachując palcem, kontynuował: „Pan powiedział »siedź cicho« do mnie? Jako do posła Sejmu Rzeczypospolitej?” – pytał, po czym dodał: „To, co pan powiedział, to jest kłamstwo. To, co pan mówi, to jest chamstwo”. Minister MSWiA jedynie podsumował sytuację, wskazując dłonią w kierunku Piotra Glińskiego: „Widzicie państwo”.

Dziennikarz próbował wrócić do zadawania pytań, jednak były wicepremier PiS ponownie przerwał wywiad, zwracając się do dziennikarza Polsat News słowami: „Mam nadzieję, że tu są jakieś media niezależne, które to przekażą”. Następnie, ponownie skierował uwagę do Kierwińskiego: „Nerwy trzeba trzymać w porządku i zachowywać się kulturalnie” – mówił.

Dziennikarz Polsat News świadkiem kłótni polityków

Prowadzący rozmowę reporter usilnie starał się powrócić do przerwanej dyskusji na temat programu SAFE, jednak sejmowa awantura trwała w najlepsze. Polityk Prawa i Sprawiedliwości nagle odwrócił się w stronę kamery i bezceremonialnie przerwał nagranie, kierując swoje słowa bezpośrednio do dziennikarza stacji Polsat News.

Ostatecznie Marcin Kierwiński zdecydował się całkowicie przerwać telewizyjny wywiad, tłumacząc, że w takich warunkach nie da się normalnie rozmawiać, gdyż polityk opozycji bez przerwy mu przeszkadza. Całe to napięte starcie trwało zaledwie około pół minuty, jednak jego konsekwencje i odbiór społeczny będą jeszcze przez wiele dni analizowane przez dziennikarzy i komentatorów życia politycznego.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP

15