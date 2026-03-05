To on zostanie nowym premierem PiS? Tyle pieniędzy winien jest bankom

Czy Lucjusz Nadbereżny będzie twarzą kampanii parlamentarnej PiS?

Prezydent Stalowej Woli typowany jest na jednego z faworytów Jarosława Kaczyńskiego.

Sprawdzamy karierę i oświadczenie majątkowe potencjalnego kandydata na premiera.

Kariera polityczna i rodzina Lucjusza Nadbereżnego

Warto bliżej przyjrzeć się sylwetce polityka, który jest wymieniany w gronie faworytów do objęcia teki premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Urodzony w Stalowej Woli samorządowiec ukończył politologię na lubelskim UMCS oraz prawo w filii KUL. Z partią Jarosława Kaczyńskiego związany jest od 2006 roku, a fotelem prezydenta Stalowej Woli zarządza nieprzerwanie od 2014 roku. Swoje doświadczenie budował m.in. jako dyrektor biur parlamentarzystów Antoniego Błądka i Janiny Sagatowskiej. Kierował także Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz departamentem w rzeszowskim Urzędzie Marszałkowskim. Co ciekawe, do tej pory nie startował w wyborach do Sejmu, Senatu ani Parlamentu Europejskiego.

W 2025 roku aktywnie wspierał kampanię prezydencką Karola Nawrockiego. Po sukcesie wyborczym głowa państwa mianowała go szefem Rady ds. Samorządu Terytorialnego. Prywatnie jest mężem Aleksandry i ojcem trójki dzieci. Jego rodzina jest mocno związana z kościołem – brat Tomasz jest proboszczem na Ukrainie w parafii Strzelczyska, a wuj Jan Sobiło pełni funkcję biskupa pomocniczego w diecezji charkowsko-zaporoskiej.

Oświadczenie majątkowe Lucjusza Nadbereżnego. Domy i kredyty

Analizując oświadczenie majątkowe złożonego 5 czerwca 2024 roku, możemy dokładnie przyjrzeć się stanowi posiadania samorządowca:

Oszczędności: Na wspólnym rachunku bankowym z małżonką zgromadził niemal 59 tys. zł, a w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego odłożył dodatkowe 6,6 tys. zł. Nie posiada walut obcych ani papierów wartościowych.

Nieruchomości: Jest właścicielem domu szeregowego o powierzchni blisko 132 mkw, położonego na działce 71 mkw. Wartość tej nieruchomości, otrzymanej w darowiźnie od rodziców (majątek osobisty), szacowana jest na 995 tys. zł. Prezydent użytkuje też trzy mniejsze działki przyległe.

Zarobki: Od stycznia do maja 2024 roku z tytułu pracy w urzędzie zarobił 162,4 tys. zł, co przekłada się na średnią miesięczną pensję rzędu 32,5 tys. zł. Zasiadanie w radzie nadzorczej PGNiG Obrót Detaliczny (do marca 2024) przyniosło mu dodatkowe 26,5 tys. zł.

Samochód: W garażu Nadbereżnego stoi Suzuki Vitara z 2019 roku. Auto wyceniane na 69 tys. zł stanowi małżeńską współwłasność majątkową.

Lucjusz Nadbereżny nie prowadzi własnej działalności gospodarczej ani nie posiada akcji w spółkach handlowych. Ciąży na nim jednak spore zadłużenie, wynoszące łącznie ponad 442 tys. zł. Na tę kwotę składają się cztery kredyty remontowe w PKO BP i BNP Paribas (łącznie ponad 82 tys. zł), pożyczka gotówkowa w mBanku (73,3 tys. zł) oraz największe zobowiązanie – kredyt hipoteczny w mBanku, którego saldo wynosi 286,6 tys. zł.