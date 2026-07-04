Andrzej Duda atakuje Donalda Tuska. "To raczej ponury żart"

Były prezydent kategorycznie odrzucił pojawiające się zarzuty i stanął w obronie swoich działań. Tłumaczył celowość wizyty w placówce podlegającej rządowi oraz zasadność podjętych tam rozmów dotyczących obronności państwa. Według Andrzeja Dudy konsultowanie strategicznych kwestii bezpieczeństwa z Donaldem Tuskiem to „ponury żart”. Głowa państwa publicznie podważyła kompetencje szefa rządu w tym zakresie. Ponadto polityk wysunął mocne oskarżenia dotyczące wstrzymywania ważnych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy rozbudowa portu w Świnoujściu, sugerując, że służy to obcym interesom.

Andrzej Duda zabrał głos w dyskusji, która rozgrzała polską scenę polityczną. Na platformie społecznościowej X opublikował komunikat, w którym dowodził, że jego w pełni oficjalna i wcześniej anonsowana wizyta w rządowej instytucji była całkowicie zgodna z prawem. Prezydent skomentował również swoje spotkanie z wojskowym odpowiedzialnym za tworzenie struktur bezpieczeństwa kraju. Zaznaczył, że dialog na tak kluczowy temat z odpowiednim generałem w żadnym wypadku nie powinien stanowić powodu do krytyki.

Andrzej Duda o spotkaniu: "Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać?"

Prezydencki komunikat opublikowany w sieci przybrał bardzo stanowczą formę. Znalazło się w nim bezpośrednie odniesienie do osoby premiera Donalda Tuska.

„Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami („Procedury zadziałały”!) wizyta w Instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym. Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym za budowę systemu bezpieczeństwa RP, na temat bezpieczeństwa Polski, z pewnością też nie jest niczym niestosownym. Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać? Z Panem Tuskiem? To raczej ponury żart” — napisał Andrzej Duda.

Prezydent uderza w Donalda Tuska ws. CPK

To jednak nie był koniec internetowej tyrad. Andrzej Duda zaatakował Donalda Tuska z innej flanki, twierdząc, że to właśnie z nim należy rozliczyć się z palących problemów infrastrukturalnych. Wymienił przy tym kwestię wstrzymywania budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz rozwoju portu kontenerowego w Świnoujściu.

„Z tym Panem, uwolnioną od KOlesi Polską porozmawia na temat blokowania budowy CPK i portu kontenerowego w Świnoujściu, a także czyje interesy były w ten sposób zabezpieczane. Bo z pewnością nie interesy Polski i Polaków. Przecież „lotnisko jest w Berlinie”!” — dodał.

Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami („Procedury zadziałały”!) wizyta w Instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym. Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym…— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 3, 2026

Wpis Andrzeja Dudy wywołał burzę w sieci

Komunikat prezydenta błyskawicznie zdobył popularność na platformie X. W momencie utrwalenia zrzutu ekranu post zgromadził niemal pół miliona wyświetleń, wywołując żywiołową dyskusję z udziałem tysiąca komentujących i zyskując ponad dwa tysiące polubień.

Opublikowany materiał dowodzi, że konflikt na linii prezydent-rząd wokół obronności czy budowy CPK nie traci na sile. Andrzej Duda nie ma zamiaru łagodzić swojego stanowiska i z pełnym przekonaniem odrzuca formułowane pod jego adresem zastrzeżenia.

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