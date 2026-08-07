Sarah Sjoestroem wraca do rywalizacji po przerwie. Celuje w jubileuszowe medale na ME

Wielki powrót szwedzkiej mistrzyni

Sarah Sjoestroem zadebiutuje ponownie na wielkiej imprezie podczas mistrzostw Europy w Paryżu, które w konkurencjach pływackich rozpoczną się 10 sierpnia 2026 r. Zawodniczka wystartuje na dystansach 50 m stylem dowolnym oraz 50 m stylem motylkowym. Jej powrót do sportu po urodzeniu syna Adriana wywołuje ogromne zainteresowanie, tym bardziej że staje przed szansą zdobycia swojego 99. i 100. medalu na arenie międzynarodowej.

Sjoestroem to utytułowana zawodniczka, która swój pierwszy mistrzowski tytuł zdobyła w 2008 roku w Eindhoven, mając zaledwie 14 lat. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku zdobyła dwa złote krążki – na 50 m i 100 m stylem dowolnym. Łącznie w dorobku ma sześć medali olimpijskich: trzy złote (w tym jeden na 100 m stylem motylkowym), dwa srebrne i jeden brązowy.

Od macierzyństwa do treningów systematycznych?

Po ostatnich sukcesach olimpijskich Szwedka ogłosiła przerwę w karierze sportowej. W październiku wzięła ślub z Johanem de Jongiem Skierusem, z którym znała się od 12 lat. Kilka miesięcy później ogłosiła ciążę i przed rokiem została mamą. W kwietniu tego roku zawodniczka powróciła do rywalizacji w zawodach w Sztokholmie, gdzie na 50 m stylem dowolnym uzyskała czas 24,36 s, co przyjęła z zadowoleniem. W czerwcu, podczas zawodów w Rzymie, poprawiła ten wynik na 23,86 s.

Powrót do formy nie był oczywisty. Sjoestroem przyznała, że przy małym dziecku trudno było jej myśleć o startach. Mimo to nie zrezygnowała z pływania, pojawiając się na basenie cztery razy w tygodniu nawet w trakcie ciąży. Od Wielkanocy jej treningi stały się bardziej ustrukturyzowane, co szybko przyniosło efekty.

"Brałam to, co z dnia na dzień przynosiły treningi i życie. Trudno przy małym dziecku myśleć o startach, zawodach, ale przecież cały czas pływałam - nawet w ciąży pojawiałam się cztery razy w tygodniu na basenie. Od Wielkanocy trening był bardziej strukturalny, systematyczny. Szybko poczułam, że jestem na dobrej drodze" - przyznała.

Marzenia o igrzyskach i imponujący dorobek

Mimo udanego powrotu Sarah Sjoestroem nie narzuca sobie presji. Rozważa start na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku, jednak na ten moment traktuje to bardziej jako marzenie i nowe wyzwanie niż konkretny plan. Cieszy się obecną formą – zarówno fizyczną, jak i mentalną – podkreślając, że niczego nie robi na siłę.

Dorobek szwedzkiej ikony pływania to także absolutny rekord: 23 indywidualne medale mistrzostw świata na długim basenie, w tym aż 14 złotych. Jest ona wciąż aktualną rekordzistką świata na 50 m stylem motylkowym (24,43 s). Choć w czerwcu tego roku straciła dwa inne rekordy globu – na 50 m i 100 m stylem dowolnym (odpowiednio na rzecz Kate Douglass i Marrit Steenbergen), pozostaje jedną z najbardziej utytułowanych pływaczek w historii.