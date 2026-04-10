16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Marta Kaczyńska i Karol Nawrocki na mszy. Ten widok wywołał łzy

- Marta Kaczyńska oraz prezydent Karol Nawrocki uczestniczyli wspólnie w nabożeństwie z okazji 16. rocznicy tragedii smoleńskiej.
- Ich spotkanie w świątyni nadało wydarzeniu unikalny charakter, splatając żałobę rodziny z powagą państwowej pamięci.
- Wspólna modlitwa wywołała duże poruszenie i skłoniła do refleksji nad głębokim znaczeniem tych obchodów.
Marta Kaczyńska i Karol Nawrocki na mszy w Archikatedrze
Wieczorna liturgia w warszawskiej świątyni stanowiła kluczowy moment uczczenia pamięci ofiar z 10 kwietnia 2010 roku. W kościele dominowała cisza i atmosfera zadumy, przeplatana jedynie słowami prowadzonej modlitwy. Największe zainteresowanie zgromadzonych wzbudziła obecność urzędującego prezydenta Karola Nawrockiego u boku Marty Kaczyńskiej, córki nieżyjącej głowy państwa. Ich wspólna modlitwa zapisała się w pamięci zgromadzonych jako najbardziej wymowny i symboliczny punkt tego dnia.
Córka Lecha Kaczyńskiego wspomina zmarłych rodziców
Dla Marty Kaczyńskiej każda kolejna rocznica katastrofy to o wiele więcej niż państwowe ceremonie. To przede wszystkim intymny czas pamięci o tragicznie zmarłych rodzicach. Gdy pojawia się w murach archikatedry, otoczona najwyższymi rangą urzędnikami oraz bliskimi innych ofiar, wydarzenie to niezmiennie nabiera głęboko emocjonalnego wymiaru. W takich okolicznościach oficjalny protokół schodzi na dalszy plan, ustępując całkowicie miejsca prywatnej żałobie i szczerym wspomnieniom o tych, którzy nagle odeszli.
Obchody z udziałem Karola Nawrockiego i słowa Małgorzaty Wassermann
Podczas rocznicowych ceremonii głos zabrali również bliscy innych ofiar. Swoimi przejmującymi wspomnieniami o zmarłym ojcu podzieliła się m.in. Małgorzata Wassermann, której wypowiedź odnotował dziennik Super Express.
„Tutaj jest ciało, a dziadek jest w niebie”. Wzruszające wyznanie Wassermann
Karol Nawrocki angażował się w obchody żałobne przez cały dzień, począwszy od porannych apeli, a skończywszy na wieczornej mszy świętej. Jego wizyta w warszawskiej archikatedrze stanowiła naturalne i godne zwieńczenie dnia narodowej pamięci. Zasiadanie w jednej ławie z córką Lecha Kaczyńskiego uwydatniło historyczną ciągłość państwa oraz powagę, z jaką urzędy traktują tragiczne wydarzenia sprzed szesnastu lat.
Tragedia lotu Tu-154M. Zginęło 96 osób
Katastrofa z 10 kwietnia 2010 roku bezsprzecznie pozostaje jedną z najczarniejszych kart we współczesnej historii Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku rozbicia się prezydenckiego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 członków państwowej delegacji, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią oraz najważniejsi dowódcy wojskowi i urzędnicy państwowi. Każdego roku ten dramatyczny dzień jednoczy w żałobie polityków ze wszystkich stron sceny, rodziny ofiar i miliony obywateli pielęgnujących pamięć o ofiarach tamtego feralnego lotu.
Wspólna modlitwa Marty Kaczyńskiej i Karola Nawrockiego
Nabożeństwo odprawione w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela przyniosło oczekiwane wyciszenie po całym dniu wypełnionym oficjalnymi uroczystościami. Z dala od medialnego zgiełku i politycznych podziałów, uczestnicy oddali się wyłącznie duchowej refleksji. Wspólna modlitwa Karola Nawrockiego i Marty Kaczyńskiej, trwających obok siebie w ogromnym skupieniu, głęboko poruszyła wielu świadków zebranych na miejscu. Dla ogromnej części z nich był to najsilniejszy, niezwykle symboliczny akcent tegorocznego upamiętnienia niewyobrażalnej tragedii polskiego narodu.