Nazywano go "owocem diabła". W Finlandii to superfood, w Polsce wciąż jemy go zbyt rzadko, a szkoda, bo ma zbawienny wpływ na odporność i kondycję naszej skóry

Niepozorne, czerwone owoce są niezwykle popularne w Finlandii. Choć powszechne w polskich lasach, w nas wciąż pozostają niedoceniane.

Odkryj ich niezwykłe właściwości prozdrowotne - od wspierania odporności po potencjalne wspomaganie spalania tłuszczów.

Sprawdź, dlaczego te jesienne owoce zasługują na twoją uwagę i jak w prosty sposób wzbogacić nimi swoją dietę.

Czerwone owoce ukryte wśród leśnej roślinności

Borówka brusznica, znana również jako brusznica, to niewielka, zimozielona krzewinka. Rośnie przede wszystkim na kwaśnych, ubogich glebach, dlatego można spotkać ją w lasach sosnowych, na wrzosowiskach czy leśnych polanach. Jesienią jej intensywnie czerwone owoce są szczególnie dobrze widoczne. Dawniej przypisywano jej różne niezwykłe właściwości, a w ludowych opowieściach określano ją nawet "owocem diabła". Choć w Polsce nie jest zbyt popularna, to Finowie od lat cenią ją za jej walory kulinarne oraz składniki, które naturalnie występują w owocach.

W Finlandii to prawdziwy leśny przysmak

Borówka brusznic a w Finlandii występuje bardzo powszechnie, a zbieranie dzikich owoców jest częścią lokalnej tradycji. Czerwone jagody trafiają do kuchni i wykorzystywane są na wiele sposobów. Jednym z najbardziej charakterystycznych dodatków jest sos lub konfitura z brusznicy podawana do dań wytrawnych. Kwaśny, lekko cierpki smak świetnie przełamuje cięższe potrawy, dlatego owoce pasują między innymi do mięsa czy tradycyjnych dań kuchni północnej. Powstają z nich również soki, dżemy, galaretki i różnego rodzaju przetwory, a nawet nalewki.

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Dlaczego warto jeść borówkę brusznicę?

Owoce brusznicy jesienią pojawiają się także w polskich lasach, jednak nie są one często zbierane. A szkoda, gdyż zawierają m.in. witaminę C, błonnik oraz związki o działaniu antyoksydacyjnym, w tym polifenole. Te naturalne substancje pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, co znakomicie wpływa na kondycję naszej skóry. W kosmetologii zastosowanie mają także liście brusznicy, które są składnikami naparów, które mogą rozjaśnić przebarwienia i wyrównać koloryt skóry. W owocach znajdują się także antocyjany i inne związki roślinne, którym przypisuje się korzystny wpływ na organizm, w tym wspomaganie w spalaniu tłuszczów, co może być pomocne podczas odchudzania. Brusznica jest też ciekawym sposobem na urozmaicenie codziennego jadłospisu. Ma niewiele kalorii, a dzięki wyrazistemu smakowi niewielka ilość owoców potrafi dodać potrawie nieco bardziej wyrafinowanego smaku.

Nie oznacza to oczywiście, że kilka garści brusznicy zastąpi zdrową dietę czy leczenie. Warto traktować ją po prostu jako wartościowy element, który warto wprowadzić do codziennego jadłospisu.

Niewielkie, czerwone i nieco cierpkie owoce borówki brusznicy może nie wyglądają spektakularnie, ale zdecydowanie warto się nimi zainteresować podczas jesiennego spaceru po lesie.

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