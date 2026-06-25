To na parapecie obniży temperaturę w mieszkaniu. Trik na przetrwanie afrykańskich upałów

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-25 10:11

Polska znajduje się pod wpływem fali afrykańskich upałów, a w nadchodzący weekend termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Tak ekstremalne warunki atmosferyczne stanowią duże zagrożenie i wymuszają na nas podjęcie konkretnych kroków zaradczych. Szczególną wagę należy przywiązać do zabezpieczenia przestrzeni mieszkalnej przed nadmiernym nagrzewaniem. Zastosowanie sprawdzonego triku pozwoli wyraźnie obniżyć temperaturę wewnątrz, co przełoży się na znacznie bardziej komfortowy sen.

Zielony, mokry ręcznik leżący na białym parapecie, z widocznym przez okno drzewem i siatką na owady, ilustruje praktyczny sposób na obniżenie temperatury w mieszkaniu podczas upałów, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Vagonik/ Shutterstock
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Sposób na ochłodzenie mieszkania. Połóż mokre tkaniny na parapecie

Temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza stanowią w Polsce ekstremalne zjawisko atmosferyczne. Eksperci medyczni apelują, by w takich warunkach unikać aktywności fizycznej na zewnątrz, dbać o stałe nawodnienie organizmu i właściwą regenerację. Problemem pozostaje jednak nie tylko przebywanie na otwartej przestrzeni, ale również w zamkniętych pomieszczeniach. Nagrzane budynki bardzo szybko stają się niezwykle duszne, a eksperci ostrzegają, że temperatura wewnątrz mieszkań może sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu kluczowe staje się odpowiednie zabezpieczenie domów przed nadchodzącą falą gorąca.

Klimatyzatory w polskich domach wciąż nie należą do powszechnego wyposażenia, dlatego wiele osób musi radzić sobie za pomocą tradycyjnych metod. W walce z najwyższymi temperaturami ogromnym sprzymierzeńcem okazuje się woda, którą warto wykorzystać do skutecznego chłodzenia pokojów. Jednym ze sprawdzonych rozwiązań jest namaczanie grubych materiałów i układanie ich na rozgrzanych parapetach. Do tego celu najlepiej nadają się tkaniny o zbitej strukturze, które stosunkowo długo oddają wilgoć. Warto wykorzystać do tego stare jeansy, ciężkie koce (z pominięciem tych poliestrowych) oraz zalegające w szafach kawałki weluru czy aksamitu. Przed ułożeniem ich pod oknem należy dokładnie odcisnąć nadmiar cieczy, aby zapobiec kapaniu na podłogę. Umieszczenie mokrych materiałów to jedna z najlepszych domowych metod na ochłodę. Proces parowania zmniejsza temperaturę we wnętrzu, jednocześnie delikatnie nawilżając suche powietrze. Ten niepozorny zabieg pozwala obniżyć temperaturę wewnątrz pomieszczenia nawet o kilka stopni Celsjusza.

Jak przetrwać fale upałów w domu? Zamknij okna i zrezygnuj z piekarnika

Właściwa izolacja przestrzeni mieszkalnej pozwala skutecznie zapobiec jej niebezpiecznemu przegrzaniu. Podstawową zasadą jest powstrzymanie się od wietrzenia w ciągu dnia, ponieważ otwieranie okien w pełnym słońcu prowadzi wyłącznie do wpuszczania rozgrzanego powietrza do wnętrza. Specjaliści stanowczo zalecają, aby dopływ świeżego powietrza zapewniać sobie wyłącznie późnym wieczorem lub w nocy. Doskonałym rozwiązaniem jest stworzenie niewielkiego przeciągu, który szybko i skutecznie wymieni powietrze w całym domu. Niezbędne jest również całkowite odcięcie dostępu światła słonecznego poprzez zasłanianie szyb grubymi roletami lub zasłonami zaciemniającymi. W najgorętsze dni należy zrezygnować z przygotowywania posiłków wymagających długotrwałej obróbki termicznej. Uruchomiony piekarnik oraz pracująca kuchenka mogą bowiem wywindować temperaturę w mieszkaniu o kolejne 3 stopnie Celsjusza.

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