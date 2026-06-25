To na parapecie obniży temperaturę w mieszkaniu. Trik na przetrwanie afrykańskich upałów

Sposób na ochłodzenie mieszkania. Połóż mokre tkaniny na parapecie

Temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza stanowią w Polsce ekstremalne zjawisko atmosferyczne. Eksperci medyczni apelują, by w takich warunkach unikać aktywności fizycznej na zewnątrz, dbać o stałe nawodnienie organizmu i właściwą regenerację. Problemem pozostaje jednak nie tylko przebywanie na otwartej przestrzeni, ale również w zamkniętych pomieszczeniach. Nagrzane budynki bardzo szybko stają się niezwykle duszne, a eksperci ostrzegają, że temperatura wewnątrz mieszkań może sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu kluczowe staje się odpowiednie zabezpieczenie domów przed nadchodzącą falą gorąca.

Klimatyzatory w polskich domach wciąż nie należą do powszechnego wyposażenia, dlatego wiele osób musi radzić sobie za pomocą tradycyjnych metod. W walce z najwyższymi temperaturami ogromnym sprzymierzeńcem okazuje się woda, którą warto wykorzystać do skutecznego chłodzenia pokojów. Jednym ze sprawdzonych rozwiązań jest namaczanie grubych materiałów i układanie ich na rozgrzanych parapetach. Do tego celu najlepiej nadają się tkaniny o zbitej strukturze, które stosunkowo długo oddają wilgoć. Warto wykorzystać do tego stare jeansy, ciężkie koce (z pominięciem tych poliestrowych) oraz zalegające w szafach kawałki weluru czy aksamitu. Przed ułożeniem ich pod oknem należy dokładnie odcisnąć nadmiar cieczy, aby zapobiec kapaniu na podłogę. Umieszczenie mokrych materiałów to jedna z najlepszych domowych metod na ochłodę. Proces parowania zmniejsza temperaturę we wnętrzu, jednocześnie delikatnie nawilżając suche powietrze. Ten niepozorny zabieg pozwala obniżyć temperaturę wewnątrz pomieszczenia nawet o kilka stopni Celsjusza.

Jak przetrwać fale upałów w domu? Zamknij okna i zrezygnuj z piekarnika

Właściwa izolacja przestrzeni mieszkalnej pozwala skutecznie zapobiec jej niebezpiecznemu przegrzaniu. Podstawową zasadą jest powstrzymanie się od wietrzenia w ciągu dnia, ponieważ otwieranie okien w pełnym słońcu prowadzi wyłącznie do wpuszczania rozgrzanego powietrza do wnętrza. Specjaliści stanowczo zalecają, aby dopływ świeżego powietrza zapewniać sobie wyłącznie późnym wieczorem lub w nocy. Doskonałym rozwiązaniem jest stworzenie niewielkiego przeciągu, który szybko i skutecznie wymieni powietrze w całym domu. Niezbędne jest również całkowite odcięcie dostępu światła słonecznego poprzez zasłanianie szyb grubymi roletami lub zasłonami zaciemniającymi. W najgorętsze dni należy zrezygnować z przygotowywania posiłków wymagających długotrwałej obróbki termicznej. Uruchomiony piekarnik oraz pracująca kuchenka mogą bowiem wywindować temperaturę w mieszkaniu o kolejne 3 stopnie Celsjusza.