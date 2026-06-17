Tani sposób na upał w mieszkaniu. Wydasz 5 zł i zapomnisz o duchocie bez klimatyzacji

Temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza sprawią, że utrzymanie przyjemnego chłodu wewnątrz pomieszczeń będzie nie lada wyzwaniem, szczególnie w betonowej przestrzeni miejskiej.

Istnieje jednak tani i efektywny sposób na obniżenie temperatury w domu.

Sprawdź, jak metoda kosztująca zaledwie 5 zł oraz inne sprawdzone zasady ułatwią przetrwanie fal gorąca w dobrych warunkach!

Trik z kocem termicznym obniży temperaturę w domu

Od piątku, 19 czerwca, w całej Polsce zacznie robić się niezwykle gorąco. Termometry w wielu regionach pokażą nawet ponad 30 stopni Celsjusza. Nie wszyscy dobrze radzą sobie ze skwarem, zwłaszcza w mocno nagrzanych miastach, dlatego dobrze jest wcześniej zabezpieczyć swój dom przed upałem. Kilka tanich, domowych rozwiązań może znacząco obniżyć temperaturę we wnętrzach, nawet gdy brakuje profesjonalnej klimatyzacji. Najwięcej gorącego powietrza przedostaje się przez szyby, więc to z nimi trzeba zadziałać przed wtorkiem, by uniknąć duchoty. Niezwykle skutecznym sposobem na obniżenie temperatury jest wykorzystanie zwykłego koca termicznego. Kosztuje on zaledwie 5 zł, a doskonale radzi sobie z odizolowaniem wnętrza od 30-stopniowego upału panującego na dworze. Istotne jest, aby powiesić koc srebrną stroną skierowaną w stronę podwórka, dzięki czemu odbije on promienie słoneczne. Metoda zadziała jednak tylko wtedy, gdy szczelnie zamkniemy wszystkie okna.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Sprawdzone metody na ochłodzenie mieszkania podczas upałów

Dla wielu osób wysokie temperatury są powodem do radości, ale dla innych mogą okazać się mocno męczące. Gorące dni, choć pełne słońca, często bywają uciążliwe podczas codziennych obowiązków, zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast. W sytuacji braku klimatyzacji, warto sięgnąć po sprawdzone rozwiązania ułatwiające przetrwanie upałów i zachowanie przyjemnego chłodu w pokojach:

Otwieraj okna wyłącznie wczesnym rankiem i późnym wieczorem, a na całą noc zostawiaj je uchylone.

W ciągu dnia zasłaniaj rolety, by zminimalizować nagrzewanie się pomieszczeń od słońca.

Zdecyduj się na grube, jasne zasłony lub specjalne rolety zaciemniające, które skutecznie odbiją światło słoneczne.

Nawilżaj powietrze w pokojach – użyj nawilżacza lub rozłóż wilgotne ręczniki na suszarce.

Uruchom wentylator, który wprawi w ruch powietrze i da uczucie ochłody.

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