Skierowanie od prywatnego lekarza nieważne w NFZ? Pacjenci w pułapce. Jest interpelacja

Pacjenci płacą podwójnie. Skierowanie z prywatnego gabinetu to często dopiero początek drogi

Jak alarmuje posłanka Magdalena Sroka w swojej interpelacji do ministra zdrowia, pacjenci coraz częściej napotykają na poważny problem. Chcąc przyspieszyć diagnostykę i leczenie, korzystają z prywatnej opieki medycznej, gdzie otrzymują skierowania na dalsze badania, do specjalistów czy do szpitala.

Okazuje się jednak, że wiele placówek działających w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia odmawia honorowania takich dokumentów. W efekcie pacjenci są zmuszani do ponownego umówienia się na wizytę, tym razem do lekarza pracującego w systemie publicznym, tylko po to, by uzyskać kolejne, „właściwe” skierowanie.

Niepotrzebna biurokracja i dłuższe kolejki. Jakie są skutki obecnej praktyki?

Zdaniem autorki interpelacji, obecna sytuacja prowadzi do absurdalnych konsekwencji. Proces leczenia jest niepotrzebnie wydłużany, a pacjenci ponoszą dodatkowe koszty i tracą czas. Co więcej, system publiczny jest dodatkowo obciążany wizytami, których jedynym celem jest wystawienie formalnego dokumentu.

W konsekwencji, jak wskazuje posłanka, pacjenci mimo poniesienia wydatków na prywatną opiekę zdrowotną, nie zyskują realnego przyspieszenia w dostępie do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. To błędne koło biurokracji, które uderza bezpośrednio w osoby potrzebujące pomocy medycznej.

Czy Ministerstwo Zdrowia ujednolici zasady? Posłanka pyta o konkretne rozwiązania

W związku z opisanymi problemami, Magdalena Sroka skierowała do resortu zdrowia cztery kluczowe pytania. Chce wiedzieć, czy ministerstwo planuje wprowadzić jednolite zasady, które zapewniłyby równe traktowanie pacjentów, niezależnie od tego, gdzie uzyskali skierowanie.

Posłanka pyta również, czy rozważane są zmiany legislacyjne, które umożliwiłyby pełne honorowanie skierowań od wszystkich lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu. W interpelacji zawarto też pytanie o to, czy resort analizuje, jak obecna praktyka wpływa na wydłużanie kolejek w NFZ i jakie działania zostaną podjęte w celu uproszczenia ścieżki pacjenta.

W podsumowaniu interpelacji podkreślono, że konieczne jest podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w tym zakresie.

Zdaniem posłanki, należy zapewnić, aby pacjent, niezależnie od tego, czy korzysta z wizyty prywatnej, czy publicznej, miał możliwość sprawnego kontynuowania leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.