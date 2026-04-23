Matura 2026 język polski. O której się zaczyna i ile trwa? Poradnik kompleksowy CKE

Matura 2026 – kiedy egzamin z języka polskiego?
Sesja główna matury 2026 potrwa od 4 do 30 maja.
- część pisemna: 4–21 maja 2026
- część ustna: 7–30 maja 2026
Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 4 maja 2026 (poniedziałek). Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.
Ile trwa matura z języka polskiego?
Część pisemna (poziom podstawowy): 240 minut (4 godziny)
Egzamin pisemny obejmuje:
- test „Język polski w użyciu”
- test historycznoliteracki
- wypracowanie
Część ustna
- łącznie ok. 30 minut, w tym:15 minut przygotowania
- 10 minut wypowiedzi
- 5 minut rozmowy z komisją
Najważniejsze informacje o maturze z polskiego 2026
- egzamin jest obowiązkowy (ustny i pisemny)
- część pisemna odbywa się na poziomie podstawowym
- maksymalna liczba punktów:
ustna: 30 punktówpisemna: 60 punktów
aby zdać ustny egzamin, trzeba uzyskać minimum 30% punktów.
Jak wygląda egzamin pisemny?
Arkusz maturalny składa się z trzech części:
- test językowy (analiza tekstów)
- test historycznoliteracki
- wypracowanie (minimum 300 słów)
Na rozwiązanie wszystkich zadań maturzysta ma 240 minut i sam decyduje o podziale czasu.
Jak wygląda egzamin ustny?
Uczeń losuje zestaw zadań i przygotowuje wypowiedź na ich podstawie.
Egzamin sprawdza m.in.:
- znajomość lektur obowiązkowych
- umiejętność argumentacji
- poprawność językową i logiczne wypowiadanie się
