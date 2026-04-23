Matura 2026 język polski. O której się zaczyna i ile trwa? Poradnik kompleksowy CKE

Matura 2026 – kiedy egzamin z języka polskiego?

Sesja główna matury 2026 potrwa od 4 do 30 maja.

część pisemna: 4–21 maja 2026

część ustna: 7–30 maja 2026

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 4 maja 2026 (poniedziałek). Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.

Ile trwa matura z języka polskiego?

Część pisemna (poziom podstawowy): 240 minut (4 godziny)

Egzamin pisemny obejmuje:

test „Język polski w użyciu”

test historycznoliteracki

wypracowanie

Część ustna

łącznie ok. 30 minut, w tym:15 minut przygotowania

10 minut wypowiedzi

5 minut rozmowy z komisją

Najważniejsze informacje o maturze z polskiego 2026

egzamin jest obowiązkowy (ustny i pisemny)

część pisemna odbywa się na poziomie podstawowym

maksymalna liczba punktów:

ustna: 30 punktówpisemna: 60 punktów

aby zdać ustny egzamin, trzeba uzyskać minimum 30% punktów.

Jak wygląda egzamin pisemny?

Arkusz maturalny składa się z trzech części:

test językowy (analiza tekstów)

test historycznoliteracki

wypracowanie (minimum 300 słów)

Na rozwiązanie wszystkich zadań maturzysta ma 240 minut i sam decyduje o podziale czasu.

Jak wygląda egzamin ustny?

Uczeń losuje zestaw zadań i przygotowuje wypowiedź na ich podstawie.

Egzamin sprawdza m.in.:

znajomość lektur obowiązkowych

umiejętność argumentacji

poprawność językową i logiczne wypowiadanie się

Matura 2026: język polski - najważniejsze informacje:

