To miejsce w kuchni brudzi się najszybciej. Mało kto pamięta o jego myciu

- W codziennych porządkach kuchennych często pomijane są miejsca, które, mimo że nie rzucają się w oczy, gromadzą znaczne ilości zanieczyszczeń, a ich regularne czyszczenie jest kluczowe zarówno dla estetyki, jak i utrzymania wysokiego poziomu higieny.
- Jednym z elementów, o którym często zapominamy, jest urządzenie odpowiadające za usuwanie oparów i zanieczyszczeń podczas gotowania, a zwłaszcza jego wewnętrzne komponenty, które w naturalny sposób wychwytują lotne substancje.
- Nagromadzone osady na tych specjalistycznych częściach mogą z czasem prowadzić do obniżenia wydajności sprzętu oraz powstawania niepożądanych zapachów, dlatego eksperci zalecają ich cykliczne oczyszczanie, najlepiej co kilka tygodni, przy użyciu odpowiednich metod.
- Poza wewnętrznymi elementami, ważne jest również regularne dbanie o zewnętrzną powierzchnię tego urządzenia, co zapobiega powstawaniu trudnych do usunięcia nalotów i zapewnia długotrwałe utrzymanie jego estetycznego wyglądu oraz optymalnego działania.
Eksperci zwracają uwagę, że niektóre zakamarki kuchni powinny być myte znacznie częściej, niż większości z nas się wydaje. Niestety, wiele osób przypomina sobie o nich dopiero wtedy, gdy zabrudzenia stają się wyraźnie widoczne. A to naprawdę spory błąd.
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Sprzątanie - nie zapominaj o tym miejscu w kuchni!
Jednym z najbardziej zaniedbywanych miejsc jest okap kuchenny, a zwłaszcza znajdujące się w nim filtry. To właśnie one każdego dnia wychwytują tłuszcz, parę wodną i drobne zanieczyszczenia unoszące się podczas gotowania. Z czasem osadza się na nich lepka warstwa brudu, która może ograniczać skuteczność działania urządzenia, a nawet powodować nieprzyjemny zapach w kuchni.
Specjaliści zalecają, aby metalowe filtry myć przynajmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym gotowaniu nawet częściej. W wielu modelach można je bez problemu wyjąć i umyć w zmywarce lub namoczyć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń albo sody oczyszczonej. Dzięki temu tłusty osad łatwiej schodzi, a okap odzyskuje swoją skuteczność.
Kuchnia - zabrudzenia
Warto pamiętać również o przetarciu zewnętrznej obudowy okapu. To na niej także osadza się tłuszcz zmieszany z kurzem, który z czasem tworzy trudny do usunięcia nalot. Regularne czyszczenie zapobiega jego gromadzeniu się i sprawia, że urządzenie wygląda jak nowe. Choć mycie filtrów okapu nie należy do ulubionych domowych obowiązków, warto wpisać je do harmonogramu porządków. Kilkanaście minut raz na kilka tygodni wystarczy, by zadbać o higienę w kuchni, poprawić wydajność urządzenia i uniknąć uciążliwego szorowania mocno zabrudzonego tłuszczu.