Masz problemy z zasypianiem? Ten detal w sypialni może nasilać stres

Redakcja ESKA.pl
2026-03-17 6:45

Wieczorne przewracanie się z boku na bok często tłumaczymy stresem, kawą czy ciężką kolacją. Tymczasem przyczyna może znajdować się tuż obok łóżka i działać na nasz mózg, nawet gdy tego nie zauważamy. Jeden pozornie nieistotny szczegół w sypialni potrafi utrzymywać organizm w stanie ciągłego pobudzenia.

Autor: DanFa/ Pixabay.com
  • Przebodźcowanie organizmu uderza w nas w chwili, gdy zmysły odbierają zbyt wiele sygnałów i po prostu nie nadążają z ich przetwarzaniem
  • Codzienny nadmiar napływających informacji sprawia, że zmęczony mózg zacina się niczym stary komputer i wysyła do ciała wyraźny sygnał do natychmiastowej ucieczki
  • Badania medyczne dowodzą, że niepokojącymi objawami przeciążenia układu nerwowego często bywają uporczywe zawroty głowy oraz duszny ucisk w klatce piersiowej

Czym jest przebodźcowanie organizmu? Proste wyjaśnienie

Żyjemy w ciągłym biegu, a każdego dnia zewsząd dociera do nas ogromna masa informacji, hałasów i sztucznego światła. Jak możemy przeczytać na portalu Healthline, przebodźcowanie organizmu pojawia się w momencie, gdy nasze zmysły odbierają znacznie więcej sygnałów, niż jesteśmy w stanie na bieżąco przetworzyć. Czasami wystarczy głośna rozmowa kilku osób w jednym pokoju, mrugające światło w biurze czy ciągle włączony telewizor w domu, abyśmy poczuli mocne przytłoczenie.

Dlaczego tak się dzieje w naszym ciele? Nasz mózg działa trochę jak bardzo skomplikowany komputer, który cały czas zbiera przeróżne dane z otoczenia i podpowiada nam, w jaki sposób mamy reagować na konkretne sytuacje. Kiedy bodźców i napływających informacji jest zbyt dużo, ten wewnętrzny system po prostu się zacina i nie potrafi szybko wybrać, co jest w danej chwili najważniejsze. W efekcie czujemy się jak w pułapce, a nasza głowa wysyła do ciała wyraźny sygnał do natychmiastowej ucieczki od tego całego hałasu.

Polecany artykuł:

Kiedyś praktyczny gadżet do snu, dziś niezbędnik wielu młodych ludzi. Pokolenie…

Objawy przebodźcowania. Jak reaguje nasz układ nerwowy?

Kiedy nadmiar informacji zbyt mocno przytłacza nasz mózg, całe ciało zaczyna wchodzić w stan bardzo mocno przypominający panikę. Zgodnie z informacjami udostępnionymi na portalu Cleveland Clinic Health Essentials, fizyczne i emocjonalne sygnały ostrzegawcze to między innymi:

  • ogólne poczucie bardzo silnego stresu oraz mocny niepokój
  • poważne problemy ze skupieniem uwagi i ciągła gonitwa myśli
  • uporczywe zawroty głowy oraz mocno zaczerwieniona twarz
  • nieprzyjemny i duszny ucisk w klatce piersiowej
  • nagłe drżenie rąk i pojawiające się zimne poty

Tego typu nieprzyjemne reakcje to bardzo jasny dowód na to, że twoje ciało ma już dość i stanowczo domaga się chwili wytchnienia od pędzącego otaczającego świata.

Polecany artykuł:

Rząd chce analizować badania z pomocą AI. Co zmieni się w leczeniu pacjentów?

Jak szybko uspokoić przebodźcowany mózg w ciągu dnia?

Dobrym pomysłem może być wprowadzenie do swojej codziennej rutyny bardzo prostych ćwiczeń relaksacyjnych, o których wspomina portal Veterans Health Library. Warto na początek znaleźć ciche i spokojne miejsce, w którym absolutnie nikt nie będzie nam przeszkadzał, zdjąć z nóg buty, całkowicie wyłączyć telefon komórkowy i wziąć kilka powolnych, głębokich oddechów. Wystarczy przeznaczyć od 5 do 10 minut dziennie na pełne skupienie się na jednej spokojnej myśli, prostym słowie lub przyjemnym obrazie, aby nasz zmęczony umysł poczuł się znacznie lepiej. Jeśli w trakcie tego odpoczynku w głowie zaczną pojawiać się inne natrętne sprawy z pracy czy z domu, warto po prostu spokojnie pozwolić im odejść i ponownie skupić się na relaksie. Na sam koniec całego procesu dobrze jest bardzo powoli wstać z krzesła i mocno przeciągnąć ręce nad głową, co dodatkowo rozluźni nasze spięte ciało po całym długim dniu.

Bezsenność: co zrobić by zasnąć
bezsenność