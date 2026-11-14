Nie wyrzucaj przekwitniętego storczyka. Odpowiednia pielęgnacja może pobudzić go do ponownego kwitnienia

Przekwitnięcie storczyka jest naturalnym etapem jego rozwoju i nie oznacza, że roślina obumiera, dlatego jeśli liście są jędrne, a korzenie zdrowe, warto dać jej szansę na ponowne kwitnienie.

W przypadku popularnego storczyka Phalaenopsis zielony pęd można przyciąć nad jednym z niewykorzystanych oczek, natomiast zaschniętą i brązowiejącą łodygę najlepiej usunąć przy podstawie.

Duże znaczenie ma odpowiednie podlewanie, jasne stanowisko z rozproszonym światłem oraz przepuszczalne podłoże, które nie zatrzymuje nadmiaru wilgoci i chroni korzenie przed gniciem.

Ponowne kwitnienie mogą wspomóc stabilne warunki, niewielka różnica temperatur między dniem a nocą oraz umiarkowane nawożenie preparatem do storczyków, jednak na pojawienie się nowych pąków czasami trzeba poczekać kilka miesięcy.

Co zrobić ze storczykiem, gdy opadną wszystkie kwiaty?

Najpierw warto dokładnie obejrzeć pęd kwiatowy. Jeżeli pozostaje zielony, nie trzeba od razu odcinać go przy samej podstawie. U popularnych storczyków Phalaenopsis można przyciąć go nad jednym z niewykorzystanych oczek, czyli niewielkim zgrubieniem na łodydze. Czasami właśnie z takiego miejsca wyrasta boczny pęd, na którym pojawiają się kolejne kwiaty.

Storczyki - pielęgnacja. Podlewanie storczyków

Inaczej należy postąpić, gdy łodyga zaczyna żółknąć, brązowieć i wysychać. To znak, że obumiera, dlatego można ją usunąć przy podstawie, używając czystego i ostrego narzędzia. Warto pamiętać, że ponowne kwitnienie z tego samego pędu nie zawsze następuje. Niektóre storczyki potrzebują najpierw czasu na regenerację i dopiero później wypuszczają całkiem nową łodygę.

Podlewanie i stanowisko mają duże znaczenie

Po przekwitnięciu storczyk nadal potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Nie należy jednak podlewać go według sztywnego harmonogramu. Najlepiej obserwować korzenie widoczne przez przezroczystą doniczkę. Gdy są zielone, zwykle mają wystarczającą ilość wody, natomiast srebrzyste lub szarawe mogą wskazywać, że roślina potrzebuje nawodnienia.

Podłoże powinno mieć czas na przeschnięcie, a nadmiar wody musi swobodnie odpływać z doniczki. Storczyki nie lubią stać w wodzie, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni. Dobrze sprawdza się jasne miejsce z rozproszonym światłem, z dala od intensywnego słońca, kaloryfera i zimnych przeciągów. Warto również pamiętać, że roślina potrzebuje odpowiedniego podłoża, najczęściej opartego na korze przeznaczonej dla storczyków.

Jak pobudzić storczyk do ponownego kwitnienia?

W przypadku popularnych Phalaenopsis jednym z czynników sprzyjających zawiązywaniu nowego pędu może być niewielka różnica temperatur między dniem a nocą. Nie oznacza to jednak, że należy wystawiać roślinę na zimno lub pozostawiać ją przy uchylonym oknie. Ważniejsze jest zapewnienie jej stabilnych warunków, odpowiedniej ilości światła i regularnej, ale umiarkowanej pielęgnacji.

W okresie wzrostu można stosować nawóz przeznaczony do storczyków, zgodnie z dawkowaniem podanym przez producenta. Nie warto przesadzać z ilością preparatu, ponieważ nadmiar nawozu może zaszkodzić korzeniom. Trzeba też uzbroić się w cierpliwość. Nowy pęd może pojawić się dopiero po kilku miesiącach, a termin kolejnego kwitnienia zależy od kondycji rośliny i warunków, w jakich przebywa.

Kiedy storczyk potrzebuje przesadzenia?

Przekwitnięcie może być dobrym momentem, by ocenić stan podłoża i korzeni. Jeśli kora jest mocno rozłożona, podłoże długo pozostaje mokre albo korzenie są miękkie i brunatne, warto rozważyć przesadzenie rośliny. Zdrowe korzenie powinny być jędrne, a liście – odpowiednio napięte. Nie należy jednak przesadzać storczyka bez potrzeby, ponieważ każda taka zmiana wiąże się dla niego ze stresem.

Najważniejsze jest to, by nie traktować braku kwiatów jako oznaki obumierania rośliny. Storczyk może odpoczywać przez dłuższy czas, a później ponownie zakwitnąć. Zamiast wyrzucać go po opadnięciu ostatniego kwiatu, warto zapewnić mu odpowiednie warunki i dać mu szansę na kolejny sezon.