Ten produkt z kuchni przywróci blask palnikom. Kuchenka gazowa będzie jak nowa

Olej kokosowy na brudne palniki. Idealny sposób na czyszczenie kuchenki gazowej

Zabrudzone palniki kuchenki gazowej to zmora wielu osób kochających gotowanie. W trakcie przygotowywania posiłków łatwo o pryskający tłuszcz czy kipiące potrawy, a to właśnie kuchenka cierpi na tym najbardziej. Sytuacji nie ułatwia fakt, że elementów urządzenia nie da się umyć natychmiast po wyłączeniu ognia ze względu na wysokie ryzyko poparzenia. Nawarstwiający się brud to jednak nie tylko kłopot wizualny, ale też realne zagrożenie dla portfela, ponieważ zatkane resztkami jedzenia otwory mogą zwiększać zużycie gazu.

Umycie rusztów i palników bywa wyzwaniem, z którym często nie radzą sobie nawet silne, chemiczne preparaty. Z pomocą przychodzą sprawdzone, domowe patenty, takie jak namaczanie elementów w sodzie oczyszczonej lub occie. Istnieje jednak jeszcze jeden, nieoczywisty środek – olej kokosowy. Ten niegdyś niezwykle popularny w dietetyce produkt, doskonale radzi sobie z rozpuszczaniem tłustych, opornych osadów, a przy tym pięknie nabłyszcza powierzchnię. Wystarczy nanieść odrobinę oleju na miękką szmatkę lub gazik i przetrzeć zabrudzone miejsca, by cieszyć się lśniącą kuchenką. Co więcej, ten sam trik świetnie sprawdzi się przy konserwacji drewnianych blatów.

Jak utrzymać czystość kuchenki gazowej? Proste nawyki ułatwiające sprzątanie

Aby uniknąć żmudnego szorowania, warto wyrobić sobie kilka prostych nawyków, które pomogą utrzymać sprzęt w czystości. Podstawą jest przecieranie chłodnej płyty wilgotną ściereczką po każdym gotowaniu, co zapobiega przypalaniu się świeżych plam. Dobrym rozwiązaniem mogą okazać się również specjalne, łatwe w myciu osłonki na palniki, chroniące przed zabrudzeniami. Nie można zapominać o regularnej pielęgnacji – cotygodniowe mycie rusztów w wodzie z płynem do naczyń oraz comiesięczne, gruntowne czyszczenie octem lub sodą, to gwarancja higieny i bezawaryjnego działania kuchenki.

"Kuchnia afrodyzjaków" rozpieszcza zmysły. Artur Szydłowski, szef kuchni restauracji Monticello uczy, jak przygotować zupę krem z pomidorów.