Kratki kuchenki będą lśnić. Ten domowy płyn rozpuszcza najgorszy tłuszcz w moment

- Zanieczyszczone kratki na płycie grzewczej to koszmar każdej osoby przygotowującej posiłki, jednak istnieje banalna metoda, aby ostatecznie zakończyć etap męczącego tarcia i stosowania żrących preparatów.

- Zrezygnuj z kosztownych sklepowych detergentów i wypróbuj prosty, naturalny trik z octem, który bez najmniejszego problemu zlikwiduje zwęglone osady oraz resztki jedzenia.

- Sporządź dedykowany roztwór dla kuchennych elementów i na własne oczy zobacz, jak w przeciągu zaledwie dwóch godzin żeliwo odzyskuje idealny wygląd bez konieczności szorowania.

Skuteczny sposób na brudny ruszt kuchenki gazowej

Ruszta kuchenki gazowej ulegają zanieczyszczeniom w błyskawicznym tempie, zwłaszcza gdy podczas gotowania potrawy kipią i osadzają się na żeliwnej powierzchni. Brak natychmiastowej reakcji sprawia, że resztki jedzenia ulegają zwęgleniu, a ich późniejsze usunięcie staje się prawdziwym koszmarem. Systematyczne czyszczenie rusztu jest absolutnie kluczowe, ponieważ zaniedbania prowadzą do powstania lepkiej, wyjątkowo nieestetycznej warstwy. Zazwyczaj w takich sytuacjach sięgamy po agresywne detergenty lub spędzamy godziny na wyczerpującym pocieraniu gąbką. Tymczasem istnieje banalnie prosta, domowa alternatywa, która bazuje na połączeniu zwykłego octu z wodą.

Woda z octem rozprawi się z tłuszczem. Zrób kąpiel dla rusztu

Aby przeprowadzić dogłębne czyszczenie żeliwnego rusztu, musisz przygotować naczynie o odpowiednich gabarytach, w którym zmieści się cała konstrukcja. Włóż tam zabrudzone kratki, a równolegle w dużym garnku doprowadź do wrzenia dwa i pół litra wody wymieszanej z pół litra octu spirytusowego. Gotującą się miksturę przelej bezpośrednio do miski z rusztem i zostaw całość do namoczenia na równe dwie godziny. Ten popularny kwas spożywczy stanowi niezrównany oręż w walce z uporczywym tłuszczem oraz zaschniętymi resztkami. Dodatek wrzątku maksymalizuje właściwości żrące roztworu, dzięki czemu brud dosłownie sam odpada od metalu. Po upływie wyznaczonego czasu wystarczy wyciągnąć kratki i delikatnie przemyć je standardową myjką lub szmatką, by zmyć ewentualne resztki osadu.

Czyszczenie palników i płyty gazowej krok po kroku

Kompleksowe czyszczenie kuchenki wymaga dotarcia do absolutnie każdego zakamarka sprzętu AGD. Przed przystąpieniem do mycia właściwego, zdemontuj wszystkie palniki z kuchenki. Płaszczyzny wykonane ze szkła lub pokryte emalią najłatwiej doczyścisz przy użyciu klasycznego płynu do mycia naczyń ewentualnie roztworu wody z sokiem wyciśniętym z cytryny. Taka naturalna kompozycja znakomicie radzi sobie z rozpuszczaniem wszelkich tłustych plam i zacieków na płycie. Same elementy palników najlepiej z kolei wrzucić do ciepłej kąpieli wodnej z dodatkiem octu, co pozwoli na szybkie pozbycie się z nich uciążliwych zabrudzeń.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie