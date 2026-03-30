Niewłaściwie zaparkowane hulajnogi elektryczne stają się coraz większym utrudnieniem i zagrożeniem, szczególnie dla osób niewidomych i seniorów.

Poseł pyta, czy rząd rozważa wprowadzenie obowiązku parkowania hulajnóg tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

W interpelacji pojawiły się również pytania o rolę i obowiązki operatorów hulajnóg w walce z chaosem parkingowym.

Poseł Przemysław Witek alarmuje: hulajnogi na chodnikach zagrażają bezpieczeństwu pieszych

Poseł Przemysław Witek, w swojej interpelacji do ministra infrastruktury, zwraca uwagę na narastający problem z hulajnogami elektrycznymi pozostawianymi na chodnikach. Jak wskazuje, sygnały w tej sprawie otrzymał od organizacji społecznych, w tym reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami, jak Fundacja Blind&Proud. Zdaniem posła, choć obecne przepisy dopuszczają parkowanie na chodniku pod pewnymi warunkami, w praktyce są one często ignorowane, a ich egzekwowanie jest niewystarczające.

W interpelacji podkreślono, że problem ten w szczególny sposób dotyka najbardziej wrażliwych uczestników ruchu. Chodzi zwłaszcza o osoby niewidome i słabowidzące, osoby starsze, rodziców z małymi dziećmi oraz osoby poruszające się na wózkach, dla których porzucona hulajnoga stanowi trudną do pokonania barierę i poważne zagrożenie.

Czy rząd zmieni przepisy i wprowadzi obowiązkowe strefy parkowania dla hulajnóg?

W związku z problemem poseł Witek pyta resort infrastruktury, czy prowadzone są analizy dotyczące skali zjawiska i jego wpływu na bezpieczeństwo. Kluczowe pytanie dotyczy ewentualnej nowelizacji art. 47 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który reguluje zasady postoju pojazdów. Poseł chce wiedzieć, czy ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązku parkowania hulajnóg wyłącznie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach.

Jednocześnie w dokumencie zauważono, że takie rozwiązanie, choć pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa, może stwarzać problemy praktyczne, szczególnie w mniejszych miastach z ograniczoną infrastrukturą. Dlatego poseł dopytuje również o analizowane warianty regulacyjne oraz o możliwość wprowadzenia rozwiązań technologicznych, takich jak geofencing, które uniemożliwiałyby zakończenie wynajmu hulajnogi poza wyznaczoną strefą.

Jakie obowiązki spadną na operatorów i samorządy?

Interpelacja porusza także kwestię odpowiedzialności firm oferujących hulajnogi na minuty. Poseł pyta, czy ministerstwo planuje nałożyć na operatorów dodatkowe obowiązki, takie jak zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, skuteczne reagowanie na zgłoszenia o nieprawidłowym parkowaniu oraz prowadzenie akcji edukacyjnych dla użytkowników.

Przemysław Witek dopytuje również o plany wzmocnienia mechanizmów egzekwowania przepisów przez służby porządkowe i samorządy. Wśród pytań znalazło się też to dotyczące ewentualnego opracowania przez ministerstwo specjalnych wytycznych dla miast, które pomogłyby w organizacji przestrzeni publicznej w kontekście rosnącej popularności mikromobilności.

W podsumowaniu interpelacji poseł Przemysław Witek podkreślił, że choć rozwój mikromobilności jest zjawiskiem pożądanym, nie może on odbywać się kosztem bezpieczeństwa najsłabszych uczestników ruchu drogowego.

Zdaniem posła, konieczne jest znalezienie rozwiązań, które uporządkują przestrzeń publiczną, a jednocześnie będą możliwe do wdrożenia w miastach o zróżnicowanej infrastrukturze.