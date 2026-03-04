Próbna matura 2026 z języka polskiego. Mamy odpowiedzi z polskiego. Zobacz rozwiązany arkusz CKE! [4 MARCA 2026]

Publikowane w tym artykule odpowiedzi są wyłącznie sugerowane i mogą zawierać błędy. Na oficjalne rozwiązania od CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.

Próbna matura 2026 z języka polskiego na poziomie podstawowym odbyła się w środę, 4 marca, o godzinie 9:00. Egzamin trwał 240 minut i był pierwszym sprawdzianem w ramach marcowej sesji próbnych matur CKE. Choć jego wynik nie ma wpływu na końcowy rezultat egzaminu dojrzałości, dla wielu uczniów to niezwykle ważny test przed majową maturą.

Czytaj: Matura próbna 2026 CKE: polski 4.03.2026. Odpowiedzi, rozwiązania, arkusze CKE do próbnej matury z polskiego

Matura próbna 2026: ODPOWIEDZI, arkusze CKE z polskiego

Maturzyści tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych zaczęli intensywnie szukać informacji, takich jak odpowiedzi i arkusze CKE z próbnej matury 2026. To naturalne – uczniowie chcą jak najszybciej sprawdzić, czy dobrze rozwiązali zadania zamknięte, jak poradzili sobie z czytaniem ze zrozumieniem oraz z wypracowaniem.

Zgodnie z harmonogramem, próbne matury CKE 2026 odbywają się w dniach 4–6 marca. Po języku polskim, który otworzył sesję, uczniowie zmierzą się jeszcze z matematyką (5 marca) oraz językiem angielskim (6 marca). Każdy z tych egzaminów ma pomóc w diagnozie poziomu przygotowania do właściwej matury.

W tym artykule publikujemy arkusze CKE do próbnej matury 2026 z języka polskiego w formacie PDF, a także sugerowane odpowiedzi opracowane przez naszego eksperta. Należy jednak pamiętać, że do czasu udostępnienia oficjalnego klucza przez CKE są to wyłącznie propozycje rozwiązań, które mogą pomóc w samodzielnej analizie arkusza.

Materiał jest na bieżąco aktualizowany – gdy tylko pojawią się oficjalne arkusze CKE lub nowe informacje, niezwłocznie je opublikujemy.

Jeśli interesują Cię odpowiedzi i arkusze CKE do próbnej matury 2026 z polskiego, jesteś w dobrym miejscu.