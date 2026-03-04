Matura próbna 2026 CKE: polski 4.03.2026. Odpowiedzi, rozwiązania, arkusze CKE do próbnej matury z polskiego

Matura próbna 2026: harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że próbna sesja maturalna CKE 2026 zostanie przeprowadzona w dniach 4–6 marca 2026 roku. Dla maturzystów to istotny etap przygotowań – pozwala sprawdzić poziom wiedzy, oswoić się z formułą arkuszy i zobaczyć, jak wygląda egzamin w warunkach zbliżonych do tych majowych. Zgodnie z harmonogramem CKE, pierwszego dnia uczniowie napiszą język polski na poziomie podstawowym. Następnie, 5 marca, odbędzie się próbna matura z matematyki, a na zakończenie, 6 marca, zaplanowano egzamin z języka angielskiego.

Czytaj: Matura próbna z polskiego 2026. Arkusze CKE, odpowiedzi, rozwiązania zadań [4.03.2026]

Próbna matura z języka polskiego 2026 rozpocznie się w środę, 4 marca 2026 roku o godzinie 9:00. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 240 minut i będzie pierwszym sprawdzianem w ramach marcowej sesji próbnych egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wyniki próbnych matur nie są uwzględniane w oficjalnych wynikach egzaminu państwowego, ale dla uczniów oraz nauczycieli stanowią cenne źródło informacji o obszarach, które warto jeszcze przećwiczyć.

Próbna matura 2026: polski 4.03.2026. Arkusze CKE do ściągnięcia w PDF

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze próbnej 2026 z polskiego na poziomie podstawowym. Będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe. Odpowiedzi przygotuje nasz ekspert. Jednak na klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać. Same arkusze zadań CKE z matury próbnej 2026 z polskiego opublikujemy, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.