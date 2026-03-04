Matura próbna 2026 z j. polskiego. Zobacz, jak ci poszło: ODPOWIEDZI eksperta, ARKUSZ w PDF, JPG

Matura próbna 2026: język polski sugerowane odpowiedzi eksperta + ARKUSZ CKE [środa, 4 marca, 2026 rok]

Matura próbna 2026 z polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała arkusz próbnej matury 2026 z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin odbył się w środę, 4 marca o godz. 9:00. Uczniowie w całej Polsce rozwiązywali zadania przygotowane w Formule 2023. Arkusz zawierał wcześniej niepublikowane zadania. Zgodnie z zasadami CKE materiały egzaminacyjne najpierw trafiają do dyrektorów szkół, a następnie – w dniu egzaminu, o godzinie jego rozpoczęcia – są publikowane na stronach internetowych komisji.

Odpowiedzi + arkusz CKE z polskiego już do ściągnięcia PDF, JPG

Arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi są już do pobrania.

Temat 1.

Decyzja jednostki a życie społeczności.

Temat 2.

Prawda jako wyzwanie dla człowieka.

Odpowiedzi eksperta:

Zadanie 1

P

P

Zadanie 2.

1. Brak kontaktu z innymi ludźmi, który powoduje poczucie niepewności i samotności.

2. Oderwanie myśli od otaczającego środowiska i skupienie się na własnym tylko życiu zamiast na tym, co dzieje się wokół.

Próbny egzamin ma charakter informacyjny i diagnostyczny. Jego celem jest sprawdzenie poziomu przygotowania uczniów do właściwej matury oraz zapoznanie ich z formą arkusza egzaminacyjnego. Poniżej publikujemy arkusz CKE z próbnej matury 2026 z języka polskiego oraz proponowane odpowiedzi przygotowane przez eksperta.

