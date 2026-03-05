Próbna matura 2026 z matematyki. Arkusze CKE i odpowiedzi 5.03.2026

Matura: matematyka. 5.03.2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zaplanowała harmonogram próbnych matur w dniach 4–6 marca 2026 roku. W środę uczniowie zmierzyli się z próbna maturą z języka polskiego. Maturzyści podchodzą bardzo poważnie do tych egzaminów - arkusze CKE badają poziom ich przygotowania do matury, która czeka ich w maju. Czy potrafią rozwiązać wszystkie zadania? czy są w stanie poradzić sobie ze stresem? W czwartek, 5 marca matura próbna z matematyki. Arkusze CKE znajdziesz tutaj.

Arkusz CKE znajdziesz tutaj.

Próbna matura z matematyki 5.03.2026. Arkusze CKE

W czwartek 5 marca o godz. 9.00 uczniowie otworzą arkusze CKE z matematyki. W naszym artykule sprawdzicie nie tylko same arkusze, ale również sugerowane odpowiedzi. Zadania rozwiąże nasz ekspert. Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco. Na oficjalny klucz odpowiedzi od CKE trzeba będzie jednak poczekać.

Arkusze zadań CKE z matury próbnej 2026 z matematyki opublikujemy tutaj, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Artykuł będzie aktualizowany