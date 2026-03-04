Matura próbna matematyka 2026 - ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI, ZADANIA DO POBRANIA [05.03.2026]

Hej Maturzyści! Wiemy, że próbny egzamin to zawsze dawka stresu. Serce wali jak szalone, a w głowie kłębią się myśli: "co będzie?", "czy dam radę?". Spokojnie, jesteśmy z Wami! Pamiętajcie, że matura próbna z matematyki to przede wszystkim genialna okazja, żeby sprawdzić swoją wiedzę, oswoić się z formułą i zobaczyć, co jeszcze warto doszlifować przed majem. Zastanawiacie się, gdzie szukać odpowiedzi do matury próbnej z matematyki 2026? A może chcecie jak najszybciej pobrać arkusze CKE? Dobrze trafiliście! Wszystko znajdziecie w jednym miejscu.

Matura próbna matematyka 2026 - ARKUSZE CKE

Oficjalny arkusz CKE to absolutna podstawa – nie tylko dla Was, ale i dla młodszych roczników, które będą z niego korzystać w przyszłości. To najlepszy materiał do analizy i powtórek. Cały arkusz CKE z zadaniami podrzucimy w tym miejscu w formie wygodnej galerii, jak tylko się pojawi! Zaglądajcie tu po egzaminie, żeby na spokojnie przeanalizować każde zadanie.

W galerii poniżej znajdziecie arkusz maturalny CKE z egzaminu 2025

32

Matura próbna matematyka 2026 - ODPOWIEDZI

Wychodzisz z sali i w głowie masz jedno pytanie: "jak to trzeba było policzyć?!". Znamy to uczucie! Ta niepewność może być gorsza niż sam egzamin. Dlatego nie musicie czekać na oficjalny klucz CKE. Nasi eksperci od matematyki od razu siadają do rozwiązywania zadań. Wiemy, że nie możecie się doczekać! Dlatego odpowiedzi będziemy publikować na żywo. Odświeżajcie stronę i sprawdzajcie, jak Wam poszło!

W galerii poniżej znajdziecie odpowiedzi do arkusza maturalnego CKE z egzaminu 2025

26

Matura próbna matematyka 2026 - ZADANIA I SPODZIEWANE ZAGADNIENIA

Jak ma się sprawa z zadaniami na poziomie podstawowym? Tu liczy się solidne opanowanie fundamentów. Spodziewajcie się "pewniaków", czyli zadań z funkcji (liniowa, kwadratowa), procentów, potęg i logarytmów. Na pewno nie zabraknie też geometrii – twierdzenia Pitagorasa, pól i obwodów figur płaskich. Stereometria (graniastosłupy, ostrosłupy) to też stały bywalec. Warto też przećwiczyć zadania z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa – często pojawiają się w części zamkniętej i potrafią nabić cenne punkty. Pamiętajcie, żeby nie dać się nabrać na żadne fałszywe 'przecieki' krążące po sieci – to strata czasu i nerwów. Zaufajcie swojej wiedzy. Trzymamy za Was kciuki! Dajcie z siebie wszystko i widzimy się 05.03.2026! Powodzenia!

Quiz. Matura z matematyki. Sprawdź, czy zdasz! Pytanie 1 z 10 Liczba log9 27 + log9 3 jest równa 9 81 4 2 Następne pytanie