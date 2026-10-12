Pralka nie potrzebuje drogiego środka do czyszczenia. Ten program warto uruchamiać regularnie

W pralce mogą gromadzić się resztki detergentów, osady i wilgoć, nawet jeśli regularnie pierzesz ubrania.

Wiele nowoczesnych modeli ma specjalny program czyszczenia bębna, który pomaga zadbać o wnętrze urządzenia i ograniczyć nieprzyjemne zapachy.

Samo uruchamianie programu nie wystarczy — warto również regularnie czyścić szufladę na detergenty i gumową uszczelkę przy drzwiczkach.

Pozostawianie drzwiczek i szuflady lekko uchylonych po praniu pomaga wysuszyć wnętrze i ograniczyć gromadzenie się wilgoci.

W wielu nowoczesnych modelach pralek znajdziemy program nazywany „Czyszczenie bębna” lub podobnie. Jego zadaniem jest oczyszczanie wnętrza urządzenia, a nie pranie ubrań. Zwykle uruchamia się go bez wsadu, zgodnie z instrukcją producenta. W zależności od modelu program może wykorzystywać wysoką temperaturę i odpowiednio dobrany przebieg cyklu, by pomóc usunąć osady oraz ograniczyć przyczyny nieprzyjemnych zapachów. To szczególnie przydatne, jeśli często pierzesz w niskich temperaturach albo zauważasz, że po otwarciu drzwiczek z pralki wydobywa się nieświeży zapach.

Jak czyścić prakę?

Nie każda pralka ma identyczne ustawienia, dlatego przed uruchomieniem cyklu warto zajrzeć do instrukcji. Producent może wskazywać, czy program powinien działać bez żadnych dodatków, czy dopuszcza użycie określonego środka czyszczącego. Nie należy też automatycznie wlewać do bębna domowych mieszanek ani stosować przypadkowych preparatów, które mogą uszkodzić uszczelki lub inne elementy urządzenia. Sam program nie zastąpi również czyszczenia miejsc, w których gromadzą się zabrudzenia.

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Nawet regularne korzystanie z programu czyszczącego nie zwalnia z dbania o szufladę na detergent i gumową uszczelkę przy drzwiczkach. To właśnie tam często pozostają resztki płynu do płukania, włosy, drobne zabrudzenia i woda. Warto co jakiś czas przetrzeć te elementy, a po zakończeniu prania pozostawić drzwiczki i szufladę lekko uchylone, aby wnętrze mogło wyschnąć. Dzięki temu ograniczysz utrzymywanie się wilgoci, która sprzyja powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Częstotliwość czyszczenia najlepiej dopasować do zaleceń producenta i sposobu korzystania z urządzenia. Jeśli pierzesz często, wybierasz głównie krótkie programy lub niskie temperatury, kontroluj stan pralki regularniej. Gdy pojawia się uporczywy zapach, widoczny osad albo problemy z odpływem wody, samo uruchomienie programu może nie wystarczyć. Regularna pielęgnacja jest jednak prostym sposobem, by zadbać o sprzęt bez kupowania kolejnych preparatów na zapas.