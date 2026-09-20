Dodaj ten nietypowy składnik do mielonych. Smak kotletów cię zaskoczy, a domownicy będą prosić o dokładkę

Masz dość klasycznych kotletów mielonych? Odkryj prosty sposób , jak podkręcić ich smak.

Zamiast tradycyjnej cebuli, dodaj do masy mielonej nietypowy składnik, który sprawi, że kotlety będą niezwykle soczyste i delikatne.

Przekonaj się, jak ten sekretny dodatek nada daniu subtelnie słodkawy smak i całkowicie odmieni ulubione danie, zaskakując wszystkich smakiem.

Zamiast cebuli dodaj do mielonych to

Cebula to składnik, który niemalże każdy z nas dodaje do kotletów mielonych. Nie każdy jednak wie, że można ją zastąpić... startą gruszką. Choć wydaje się to dość kontrowersyjne połączenie, bo w końcu przyzwyczailiśmy się do cebuli czy czosnku, to właśnie ten owoc może sprawić, że dobrze znane danie nabierze zupełnie innego charakteru. Najlepiej wybrać dość twardą, jędrną gruszkę. Nie powinna być przejrzała ani bardzo wodnista. Po obraniu należy zetrzeć owoc na tarce o drobnych oczkach. Tak przygotowaną gruszkę dodajemy bezpośrednio do mięsa.

Kultowe dania PRL: zimne nóżki, wuzetka, blok czekoladowy, mortadela.

Jak przygotować kotlety mielone z dodatkiem gruszki?

Podstawą pozostaje tradycyjna masa na mielone. Potrzebujemy mięsa mielonego, jajka oraz namoczonej wcześniej bułki. Zamiast posiekanej lub podsmażonej cebuli dodajemy startą gruszkę. Nie trzeba przesadzać z jej ilością. Jeden średniej wielkości owoc wystarczy na porcję mięsa potrzebną do przygotowania kilku kotletów. Starty miąższ gruszki warto wcześniej lekko odcisnąć, szczególnie jeśli jest bardzo soczysty. Dzięki temu masa nie zrobi się zbyt rzadka. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, doprawiamy solą i pieprzem, a następnie formujemy kotlety. Można obtoczyć je w bułce tartej i smażyć na rozgrzanym tłuszczu tak samo, jak klasyczne mielone.

Co daje dodatek gruszki?

Największą różnicę można zauważyć w konsystencji i smaku. Gruszka zawiera sporo soku, dlatego podczas obróbki termicznej pomaga zachować wilgotność mięsa. Kotlety mogą dzięki temu wyjść bardziej soczyste i miękkie. Nie należy też obawiać się słodkiego smaku. Niewielki dodatek w postaci gruszki nie powinien zdominować smaku naszych kotletów. Jej słodycz jest raczej delikatnym tłem, które przełamuje typowy, wytrawny smak kotletów. To dobry sposób na mały kulinarny eksperyment. Zwłaszcza jeśli klasyczne mielone pojawiają się w naszym domu regularnie i chcemy nieco podkręcić ich smak. Takie kotlety dobrze pasują do ziemniaków i surówki, ale można zestawić je także z kaszą czy pieczonymi warzywami. Wypróbuj ten przepis, a zobaczysz, że domownicy pokochają mielone w takiej odsłonie.

10