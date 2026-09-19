Ekstraklasa. Bezbramkowy remis w Lublinie. Poprzeczka i słupek uratowały Motor?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-19 23:15

W meczu piłkarskiej Ekstraklasy Motor Lublin zremisował bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. Choć spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0, początek należał do gości, którzy dwukrotnie obili obramowanie bramki. Później gra się wyrównała, ale kibice nie doczekali się goli.

Noga piłkarza oddającego strzał w słupek bramki. O remisie Motoru z Górnikiem przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza uderza w słupek bramki w momencie, gdy biała piłka wpada do siatki.

Dominacja Górnika na początku spotkania

W początkowym kwadransie meczu Ekstraklasy Górnik Zabrze zdecydowanie zdominował rywali. Goście stworzyli sobie doskonałe okazje do zdobycia bramki, ale zabrakło im szczęścia. Gospodarzy przed stratą gola uratowały słupek i poprzeczka.

W 9. minucie silny strzał z dystansu oddał Malthe Hojholt, jednak piłka trafiła w słupek. Chwilę później Maksym Chłań próbował przelobować wybiegającego bramkarza Motoru, Gaspara Tratnika, ale futbolówka odbiła się od poprzeczki.

Wyrównana gra i mało ciekawa druga połowa

Sytuacja na boisku zmieniła się w 17. minucie. Po indywidualnej akcji Kamila Lukoszka, wypożyczonego z Górnika do Motoru, gra się wyrównała. Gospodarze zaczęli przejawiać więcej inicjatywy, ale ich uderzenia z dystansu pewnie łapał bramkarz gości, Philipp Schulze.

Druga połowa spotkania nie dostarczyła kibicom wielu emocji. Na boisku dominowała walka i faule, brakowało natomiast składnych akcji. Jedyną dogodną okazję po przerwie zmarnował w 58. minucie Maksym Chłań. Mecz obejrzało 10 427 widzów.

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