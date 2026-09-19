Ekstraklasa piłkarska. Niespodziewany remis Górnika z Motorem

Górnik zatrzymany przez Motor

Przed sobotnim starciem wydawało się, że Górnik Zabrze bez problemu odniesie kolejne zwycięstwo. Motor Lublin zajmuje bowiem dopiero 16. miejsce w ligowej tabeli. Pierwsze 15 minut należało do gości, a przed stratą bramki gospodarzy ratowały obramowania bramki. Po intensywnym początku tempo spotkania wyraźnie spadło.

Kibice obejrzeli za to po pięć goli w dwóch innych sobotnich meczach. Raków Częstochowa, zamykający tabelę, poniósł ósmą porażkę w sezonie, ulegając na wyjeździe Koronie Kielce 2:3. Dla Korony trafiali Mariusz Stępiński (dwukrotnie z karnych) i Camilo Mena. Bramki dla Rakowa zdobyli Lamine Diaby-Fadiga i Bogdan Mircetić.

"Zespołowo za słabo bronimy, za łatwo z nami jest wykreować szansę. Całkowicie zatraciliśmy DNA Rakowa, czyli to, żeby być zespołem, z którym prawie jest niemożliwe wykreowanie tylu szans" - powiedział trener Rakowa Tomasz Kaczmarek.

Emocje w Katowicach

Korona Kielce dzięki zwycięstwu awansowała na szóste miejsce w tabeli, wygrywając pierwszy raz w tym sezonie na własnym stadionie. W innym meczu GKS Katowice pokonał u siebie Cracovię 3:2. Decydującego gola w 90. minucie zdobył dla gospodarzy Ilja Szkurin. Pozostałe bramki dla GKS strzelili Bartosz Nowak i Mateusz Wdowiak, a dla Cracovii punktowali Martin Minczew i Lasse Nordas.

Mecz w Katowicach był pierwszym od momentu nadania stadionowi imienia Jana Furtoka, byłego reprezentanta Polski. Z tej okazji piłkarze GKS Katowice zaprezentowali się w nowych, bordowo-czarnych koszulkach. Z kolei w piątek Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2:1 po bramce Alana Urygi w doliczonym czasie gry, co umocniło ją na pozycji wicelidera.

Co czeka nas w niedzielę?

Również w piątek Widzew Łódź zremisował z Wieczystą Kraków 2:2, prowadząc wcześniej po golu samobójczym Antonio Milicia. Dla Widzewa to już szósty mecz ligowy z rzędu bez wygranej. Łodzianie zajmują 11. miejsce, a Wieczysta plasuje się na 17. pozycji. Trener Widzewa, Mateusz Stolarski, nie krył rozczarowania postawą zespołu w końcówce meczu.

W niedzielę najwięcej emocji zapowiada się w Białymstoku, gdzie Jagiellonia zagra z Legią Warszawa. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem Radom, Piast Gliwice podejmie Pogoń Szczecin, a Zagłębie Lubin zagra z Wisłą Płock. Po 9. kolejce piłkarze Ekstraklasy udadzą się na przerwę reprezentacyjną. Powrót na boiska ligowe planowany jest na 9 października 2026 roku.