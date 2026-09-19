Motor Lublin bez goli z Górnikiem Zabrze. Zobacz wynik meczu w Ekstraklasie

Podział punktów w Lublinie

Mecz w ramach piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin a Górnikiem Zabrze zakończył się remisem 0:0. Spotkanie sędziował Paweł Malec z Łodzi. Zmagania obu zespołów na stadionie w Lublinie śledziło dokładnie 10 427 widzów.

Obie drużyny walczyły o cenne punkty, jednak defensywy okazały się skuteczniejsze od formacji ofensywnych. Sędzia pokazał łącznie pięć żółtych kartek, w tym dwie dla zawodników gospodarzy i trzy dla piłkarzy z Zabrza.

Kary indywidualne i zmiany?

Żółte kartki w zespole Motoru otrzymali Ivo Rodrigues oraz Marek Bartos. W drużynie Górnika upomnieni zostali Rafał Janicki, Janis Antiste oraz Yvan Ikia Dimi. Trenerzy decydowali się na liczne roszady w składach w drugiej połowie meczu.

W ekipie gospodarzy boisko przedwcześnie opuścił Rodrigues, którego już w 34. minucie zastąpił Mateusz Łęgowski. Z kolei w Górniku najwięcej zmian przeprowadzono w formacji ofensywnej i pomocy, próbując przełamać impas strzelecki.