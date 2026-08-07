Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w WTA Toronto. Czy Polka zrewanżuje się za ostatnią porażkę?

Zacięty awans ukraińskiej tenisistki do ćwierćfinału

Ukraińska tenisistka w trzeciej rundzie turnieju pokonała Amerykankę Madison Keys w dwóch setach 6:3, 6:1. Kostjuk, zajmująca obecnie jedenaste miejsce w światowym rankingu, rozgrywa najlepszy sezon w swojej dotychczasowej karierze. W czwartkowym pojedynku, wielokrotnie opóźnianym przez ulewne opady deszczu, okazała się niezwykle skuteczna i opanowana. Wiele gemów kończyło się długą grą na przewagi, jednak to podopieczna trenerki Sandry Zaniewskiej zachowała więcej zimnej krwi w decydujących momentach. Ostateczne zwycięstwo zapewniło jej w pełni zasłużony awans do kolejnej fazy kanadyjskich zawodów.

W bieżącym roku reprezentantka Ukrainy odniosła już kilka bardzo znaczących sukcesów na międzynarodowych kortach. Na początku maja triumfowała w prestiżowych zmaganiach rangi WTA Masters 1000 rozgrywanych na nawierzchni ziemnej w Madrycie. Później po raz pierwszy w karierze dotarła do wielkoszlemowego półfinału podczas paryskiego French Open. Znakomitą dyspozycję udowodniła także na trawiastych kortach wimbledońskich, gdzie wyrównała ten imponujący rezultat. Teraz jej nadrzędnym celem jest sprawienie niespodzianki w meczu z wyżej notowaną reprezentantką Polski.

Kiedy odbędzie się starcie Świątek z Kostjuk?

Sobotni mecz o awans do ćwierćfinału będzie już piątym oficjalnym spotkaniem obu tych utalentowanych zawodniczek. Dwudziestopięcioletnia reprezentantka Polski prowadzi w tym historycznym zestawieniu wynikiem 3-1 z młodszą o dwa lata rywalką. Ostatnie bezpośrednie starcie na korcie zakończyło się jednak dotkliwą porażką zawodniczki z Raszyna. Miało to miejsce w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open, gdzie padł wynik 7:5, 6:1 na korzyść Ukrainki. W obecnych zawodach w Kanadzie Polka ma za sobą gładkie zwycięstwo nad Szwajcarką Viktoriję Golubic 6:2, 6:1.

Liderka polskiego tenisa jest ostatnią biało-czerwoną zawodniczką, która wciąż pozostaje w singlowej drabince kanadyjskiego turnieju. Wcześniej z wymagającymi zawodami dość szybko pożegnały się Maja Chwalińska, Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Turniej Canadian Open to niezwykle specyficzna impreza rozgrywana naprzemiennie w Toronto i Montrealu. W latach parzystych kobiece zmagania goszczą właśnie w Toronto, co przywołuje wspaniałe wspomnienia u polskich kibiców. To właśnie w tym mieście w 2014 roku wspaniały triumf odniosła wybitna Agnieszka Radwańska.