Dlaczego twój pies liże twoje rany? Powód poruszy serca, ale kryje się w tym poważne niebezpieczeństwo

Często błędnie interpretujemy zachowania psów, przypisując im ludzkie cechy, co utrudnia prawdziwe zrozumienie ich komunikacji.

Pies wylizujący Twoje rany to instynktowny gest troski, próba "pomocy" i wyraz przywiązania, mający korzenie w zachowaniach stadnych.

Mimo wzruszającego znaczenia, pozwolenie psu na lizanie ran jest bardzo niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Dowiedz się, dlaczego musisz tego unikać.

Jak odczytywać sygnały wysyłane przez psy?

Często reakcje czworonogów pozostają dla nas zagadką. Musimy pamiętać, że zwierzęta te przekazują informacje przede wszystkim za pomocą postawy ciała, dźwięków oraz sytuacji, w jakiej się znajdują. Dlatego niektóre odruchy mogą wydawać się nielogiczne z ludzkiego punktu widzenia. Tymczasem właściwa komunikacja ze zwierzęciem stanowi fundament do stworzenia głębokiej relacji i obustronnego zrozumienia. Powszechnym uchybieniem jest nadawanie zwierzętom ludzkich cech i emocji. Psy potrafią odczuwać szczęście, obawę czy przygnębienie, jednak ich sposób odbierania rzeczywistości i interakcji odbiega od ludzkiego. Przypisywanie własnych odczuć zwierzęciu często kończy się mylnym odczytaniem jego potrzeb, co w efekcie prowadzi do niezadowolenia obu stron. Jak zatem zinterpretować moment, gdy zwierzak zaczyna lizać skaleczenia opiekuna? Skąd bierze się to zachowanie i co komunikuje nam pies?

Powody, dla których psy interesują się ludzkimi ranami

Lizanie zranień to nawyk, który u wielu osób wywołuje mieszane uczucia, kojarząc się z brakiem higieny. Jednak jego podłoże tkwi głęboko w naturalnych instynktach, sposobie komunikacji zwierząt oraz ich fizjologii. Motywacje psa mogą być zróżnicowane. Po pierwsze, wydzieliny z rany, w tym krew, posiadają unikalny aromat i posmak, co dla stworzeń o wyostrzonym węchu i smaku stanowi niezwykłą pokusę. Pies często bada nowe zjawiska w ten właśnie sposób. Dodatkowo, ten odruch posiada również aspekt psychologiczny, który dla wielu opiekunów może być bardzo wzruszający.

Lizanie jako wyraz czułości i troski

W środowisku naturalnym psy pomagają innym członkom watahy, w szczególności młodym, poprzez lizanie ich ran. To instynktowna metoda dbania o czystość i wspomagania leczenia. Ponieważ pupil postrzega człowieka jako część swojej "rodziny", automatycznie oferuje mu podobną pomoc. Krótko mówiąc, lizanie stanowi formę okazywania przywiązania, sympatii i pociechy. Gdy zwierzę czuje, że jego pan cierpi lub jest osłabiony, pragnie dodać mu otuchy. To naturalny sposób komunikowania: "jestem tu i pragnę ci pomóc".

Niebezpieczeństwa związane z psią śliną na ranach

Dbając o swoje zdrowie, nie powinniśmy pozwalać pupilowi na kontakt z naszymi zranieniami. Psia ślina posiada wprawdzie enzymy o działaniu antybakteryjnym, które sprawdzają się u zwierząt, ale jest również pełna drobnoustrojów naturalnych dla psa, a niebezpiecznych dla człowieka. W kontakcie z otwartą raną bakterie takie jak Pasteurella, Capnocytophaga canimorsus, E. coli czy Salmonella mogą stanowić poważne zagrożenie. Przeniesienie ich na zranienie grozi ciężkimi zakażeniami, a w skrajnych przypadkach nawet posocznicą. Ponadto, szorstki język psa może drażnić uszkodzoną skórę, zrywać strupy i ponownie otwierać ranę, co opóźnia gojenie i potęguje ryzyko komplikacji.