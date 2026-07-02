"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 331

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Suna powoli traciła nadzieję na szczęśliwe zakończenie poszukiwań dziewczynek, zwłaszcza gdy informacja o ich porwaniu błyskawicznie przedostała się do mediów. Ferit nie zamierzał jednak czekać bezczynnie i zdecydował się na drastyczny krok, uprowadzając Tarika, aby siłą wyciągnąć z niego potrzebne zeznania. Na szczęście policji udało się odnaleźć Hatice, która cała i zdrowa wróciła pod opiekę stęsknionej rodziny. Mała uciekinierka od razu wyjawiła bliskim, że to dzięki odważnej postawie Duru zdołała wyrwać się z rąk porywaczy. Sprawdźmy zatem, co przyniesie kolejna odsłona tej wciągającej opowieści.
"Złoty chłopak" odc. 331 - streszczenie
Duru zostaje odnaleziona w domu należącym do Tarika. W tym samym czasie rodzina orientuje się, że Ferit nagle zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i nikt nie wie, gdzie może przebywać. Seyran decyduje, że nie przekaże córce informacji o zaginięciu jej ojca, by oszczędzić dziecku niepokoju. Abidin prowadzi własne poszukiwania i odkrywa magazyn, który ma wyraźny związek z osobą Tarika. Dzięki jego ustaleniom Seyran dociera na miejsce w ostatnim momencie i uwalnia Ferita, który został uwięziony w mroźnej chłodni.
"Złoty chłopak" odc. 331 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Historia Ferita i Seyran od dawna przyciąga przed telewizory szerokie grono osób zainteresowanych produkcjami znad Bosforu. Codzienne perypetie bohaterów można śledzić w państwowej telewizji, która regularnie emituje kolejne sezony tej opowieści. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby sprawdzić, jak zakończy się niebezpieczna sytuacja w magazynie Tarika. Ten konkretny epizod zostanie pokazany 10 lipca 2026 o godzinie 14:00 na antenie TVP1.
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"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada
Ten turecki melodramat to propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o miłości rodzącej się w trudnych warunkach i cieniu wielkich pieniędzy. Serial skupia się na losach bogatego dziedzica i dziewczyny, których połączył rodzinny układ, a później niezwykle silne, choć trudne uczucie. Mimo że akcja przeszła już przez wiele etapów, w tym przeskok czasowy, relacja głównych bohaterów wciąż pozostaje w centrum zainteresowania. To historia o walce z konwenansami i poszukiwaniu niezależności w świecie zdominowanym przez surowe zasady. W serialu występują:
- Afra Saraçoğlu (jako Seyran Korhan)
- Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)
- Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)
- Beril Pozam (jako Suna Şanlı)
- Diren Polatoğulları (jako Kazım Şanlı)
- Ersin Arıcı (jako Abidin)