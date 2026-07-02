"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 331

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Suna powoli traciła nadzieję na szczęśliwe zakończenie poszukiwań dziewczynek, zwłaszcza gdy informacja o ich porwaniu błyskawicznie przedostała się do mediów. Ferit nie zamierzał jednak czekać bezczynnie i zdecydował się na drastyczny krok, uprowadzając Tarika, aby siłą wyciągnąć z niego potrzebne zeznania. Na szczęście policji udało się odnaleźć Hatice, która cała i zdrowa wróciła pod opiekę stęsknionej rodziny. Mała uciekinierka od razu wyjawiła bliskim, że to dzięki odważnej postawie Duru zdołała wyrwać się z rąk porywaczy. Sprawdźmy zatem, co przyniesie kolejna odsłona tej wciągającej opowieści.

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"Złoty chłopak" odc. 331 - streszczenie

Duru zostaje odnaleziona w domu należącym do Tarika. W tym samym czasie rodzina orientuje się, że Ferit nagle zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i nikt nie wie, gdzie może przebywać. Seyran decyduje, że nie przekaże córce informacji o zaginięciu jej ojca, by oszczędzić dziecku niepokoju. Abidin prowadzi własne poszukiwania i odkrywa magazyn, który ma wyraźny związek z osobą Tarika. Dzięki jego ustaleniom Seyran dociera na miejsce w ostatnim momencie i uwalnia Ferita, który został uwięziony w mroźnej chłodni.

"Złoty chłopak" odc. 331 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Historia Ferita i Seyran od dawna przyciąga przed telewizory szerokie grono osób zainteresowanych produkcjami znad Bosforu. Codzienne perypetie bohaterów można śledzić w państwowej telewizji, która regularnie emituje kolejne sezony tej opowieści. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby sprawdzić, jak zakończy się niebezpieczna sytuacja w magazynie Tarika. Ten konkretny epizod zostanie pokazany 10 lipca 2026 o godzinie 14:00 na antenie TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ten turecki melodramat to propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o miłości rodzącej się w trudnych warunkach i cieniu wielkich pieniędzy. Serial skupia się na losach bogatego dziedzica i dziewczyny, których połączył rodzinny układ, a później niezwykle silne, choć trudne uczucie. Mimo że akcja przeszła już przez wiele etapów, w tym przeskok czasowy, relacja głównych bohaterów wciąż pozostaje w centrum zainteresowania. To historia o walce z konwenansami i poszukiwaniu niezależności w świecie zdominowanym przez surowe zasady. W serialu występują:

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Korhan)

(jako Seyran Korhan) Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

(jako Ferit Korhan) Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

(jako Halis Korhan) Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

(jako Suna Şanlı) Diren Polatoğulları (jako Kazım Şanlı)

(jako Kazım Şanlı) Ersin Arıcı (jako Abidin)