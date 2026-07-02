Dziecko zatrzaśnięte w aucie w Bolesławcu. Policjanci wybili szybę w pojeździe

Interwencja służb na parkingu w Bolesławcu

Do zdarzenia doszło 1 lipca 2026 roku, gdy w wyniku chwili nieuwagi kluczyki zostały zatrzaśnięte wewnątrz samochodu razem z 1,5-rocznym chłopcem. Matka dziecka, nie mogąc samodzielnie otworzyć pojazdu, zachowała zimną krew i natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 112 z prośbą o pomoc. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu niezwłocznie skierował na wskazany parking patrol z wydziału prewencji. Sytuacja była poważna, ponieważ wysoka temperatura panująca na zewnątrz sprawiała, że wnętrze auta nagrzewało się w bardzo krótkim czasie.

Szybka decyzja policjantów o wybiciu szyby

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze błyskawicznie ocenili stan faktyczny i kierując się troską o zdrowie dziecka, podjęli decyzję o wybiciu szyby w samochodzie. Dzięki sprawnemu działaniu mundurowych półtoraroczny chłopiec został bezpiecznie wydobyty z nagrzanego wnętrza pojazdu. Po wyciągnięciu malucha okazało się, że na szczęście nic mu się nie stało i nie wymagał on specjalistycznej pomocy medycznej. Odpowiedzialna postawa matki, która szybko wezwała służby, pozwoliła na natychmiastowe podjęcie działań przez policjantów.

Ostrzeżenie przed pozostawianiem osób w nagrzanych autach

Policja przypomina, że podczas upałów temperatura wewnątrz zamkniętego pojazdu wzrasta w bardzo krótkim czasie i może stanowić realne zagrożenie dla życia. Służby apelują, aby w przypadku zauważenia osoby lub zwierzęcia pozostawionego w nagrzanym samochodzie, niezwłocznie powiadamiać odpowiednie organy pod numerem 112. Każda minuta w takich warunkach jest istotna, a szybka reakcja świadków może zapobiec tragedii. To zdarzenie z 1 lipca 2026 roku pokazuje, jak kluczowe jest sprawne informowanie służb o sytuacjach zagrożenia.

Źródło: Policja.pl