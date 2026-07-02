Wimbledon 2025. Iga Świątek i Kamil Majchrzak grają w 2. rundzie

Iga Świątek zagra z Karoliną Pliskovą

W czwartek o 14:30 czasu polskiego broniąca tytułu Iga Świątek rozpocznie mecz z Karoliną Pliskovą. Będzie to spotkanie w ramach 2. rundy prestiżowego turnieju Wimbledon. 34-letnia Czeszka to finalistka tej imprezy z 2021 roku. W 2017 roku przez osiem tygodni przewodziła światowemu zestawieniu tenisistek, a obecnie znajduje się na 73. pozycji. Ze względu na problemy zdrowotne opuściła cały sezon 2025.

Bilans dotychczasowych spotkań obu zawodniczek jest korzystny dla Polki. Iga Świątek wygrała wszystkie trzy mecze z Pliskovą. Ostatni bezpośredni pojedynek miał miejsce trzy lata temu w Montrealu. Triumfatorka tego starcia zmierzy się w kolejnej fazie z Alexandrą Ealą z Filipin (nr 29) lub z Australijką Mayą Joint.

Kamil Majchrzak i polscy debliści w akcji

W czwartek na kort wyjdzie również Kamil Majchrzak. Zajmujący 45. miejsce w rankingu Polak zmierzy się z Zacharym Svajdą. Amerykanin plasuje się na 66. pozycji w zestawieniu ATP. Będzie to pierwsze starcie obu tenisistów. Mecz zaplanowano jako drugi z kolei na korcie numer 17. Zmagania na tej arenie rozpoczną się o godzinie 12:00 od pojedynku Emmy Navarro z Oksaną Selekhmetevą.

Tego samego dnia swoje mecze rozegrają reprezentanci Polski w deblu. Katarzyna Piter i Anna Siskova zagrają z Katie Boulter i Heather Watson. Magda Linette w parze z Ivą Jovic zmierzą się z Magali Kempen i Aleksandrą Panową. Z kolei Filip Pieczonka i Vit Kopriva powalczą przeciwko duetowi Yannick Hanfmann - Jan-Lennard Struff.