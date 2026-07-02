MŚ 2026. Apel Tuchela do rodziców z powodu nocnego meczu Anglii

Apel selekcjonera po awansie

Thomas Tuchel, prowadzący reprezentację Anglii, poprosił rodziców, aby pozwolili dzieciom obejrzeć poniedziałkowy mecz 1/8 finału mistrzostw świata. Spotkanie o awans do ćwierćfinału z Meksykiem rozpocznie się o godzinie 1:00 w nocy czasu brytyjskiego. Szkoleniowiec uważa ten pojedynek za kluczowy w walce o najwyższe cele.

Anglicy wywalczyli awans do fazy pucharowej, pokonując w środę w Atlancie zespół Demokratycznej Republiki Konga 2:1. Niemiecki trener podkreśla, że mistrzostwa świata to wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się rzadko, a wsparcie młodych kibiców przed telewizorami jest dla drużyny bardzo istotne.

- Niech oglądają piłkę nożną. W szkole jest tyle zajęć, a mistrzostwa świata są co cztery lata. To będzie bardzo, bardzo ważny mecz. Potrzebujemy wsparcia wszystkich, a zwłaszcza dzieci - powiedział niemiecki szkoleniowiec po awansie Anglików do 1/8 finału.

Jakiego rywala czekają Anglicy?

Reprezentacja Meksyku zapewniła sobie miejsce w najlepszej szesnastce turnieju, pokonując Ekwador 2:0. Spotkanie współgospodarzy mistrzostw było opóźnione o godzinę ze względu na burzę, co skłoniło Thomasa Tuchela do rezygnacji z oglądania transmisji na żywo.

Meksykanie w dotychczasowych meczach prezentują bardzo solidną defensywę. Tuchel dowiedział się o wyniku dopiero rano, zauważając kolejny występ rywali bez straconego gola, co zwiastuje wymagające zadanie dla ofensywy reprezentacji Anglii w nadchodzącym starciu w nocy z niedzieli na poniedziałek.