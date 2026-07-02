Interwencja w Brzegu. Policjant pomógł 58-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym

Działania oficera dyżurnego policji w Brzegu

Pod koniec czerwca 2026 roku późnym wieczorem do dyżurnego brzeskiej komendy dotarło zgłoszenie o mężczyźnie, który chciał się targnąć na własne życie. Informację przekazała zaniepokojona osoba, do której wcześniej zadzwonił 58-latek będący w trudnym stanie psychicznym. Podkomisarz Piotr Letki z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu natychmiast skontaktował się z mężczyzną i zdołał ustalić jego aktualne miejsce pobytu. Przez cały czas trwania interwencji funkcjonariusz pozostawał na linii z potrzebującym i jednocześnie koordynował działania mundurowych pracujących w terenie.

Poszukiwania 58-latka na terenie ogródków działkowych

Zaangażowani w sprawę funkcjonariusze sprawdzali punkty, w których mógł znajdować się mężczyzna, w tym między innymi torowisko oraz okoliczne ogródki działkowe. W trakcie przeszukiwania kompleksu podkomisarz Piotr Letki kontynuował rozmowę, podczas której roztrzęsiony 58-latek wielokrotnie powtarzał, że nie widzi sensu dalszego życia. Oficer dyżurny na bieżąco przekazywał patrolowi wszystkie ustalenia, a ostatecznie zdołał namówić mężczyznę do wyjścia z ukrycia i podejścia do radiowozu. Na miejscu policjanci zaopiekowali się 58-latkiem, a dzięki szybkiej reakcji dyżurnego mężczyźnie nic się nie stało.

Gdzie szukać wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych?

Mieszkaniec, któremu pomogli mundurowi, został ostatecznie przekazany pod opiekę specjalistów. Służby przypominają, że osoby znajdujące się w kryzysie emocjonalnym powinny poprosić o profesjonalną pomoc i nie zwlekać z taką decyzją. Wsparcie można uzyskać w poradniach zdrowia psychicznego, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Istnieje także możliwość skorzystania z **Całodobowej Linii Wsparcia** działającej pod bezpłatnym numerem **800 70 22 22**, gdzie osoby w trudnej sytuacji mogą otrzymać niezbędne informacje.

Źródło: Policja.pl