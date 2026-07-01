"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 330

Ostatnio w serialu "Złoty chłopak" atmosfera stała się wyjątkowo gęsta, a domownicy musieli nagle zmierzyć się z zaginięciem bliskich. Rodzina natychmiast zawiadomiła policję, gdy okazało się, że Duru oraz Hatice przepadły bez śladu bezpośrednio z terenu rezydencji. Ferit i Abidin od razu skierowali swoje podejrzenia na Karama, który akurat tego samego dnia opuścił mury więzienia. Sytuacja przybrała jednak inny obrót po przeanalizowaniu nagrań z monitoringu, ponieważ wszystkie tropy zaczęły prowadzić prosto do Saffeta. Funkcjonariusze przeszukali dom jego oraz Tarika, lecz mimo starań nie natrafili na żadne dowody wskazujące na ich bezpośredni udział w porwaniu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Złoty chłopak" odc. 330 - streszczenie

Suna z każdą chwilą ma coraz mniej nadziei na to, że uda się odnaleźć zaginione dzieci. W tym samym czasie sprawa staje się publiczna, ponieważ informacja o porwaniu zostaje nagłośniona przez media. Zdesperowany Ferit postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i uprowadza Tarika, licząc na to, że siłą wyciągnie z niego potrzebne informacje. Funkcjonariusze policji wpadają na ślad Hatice, która bezpiecznie wraca do swoich najbliższych. Po powrocie dziewczynka wyjaśnia, że w ucieczce pomogła jej Duru.

"Złoty chłopak" odc. 330 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane tym, jak potoczą się dalsze losy bohaterów, powinny zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Serial niezmiennie przyciąga uwagę swoimi nagłymi zwrotami akcji i skomplikowanymi relacjami rodzinnymi. Kolejną odsłonę tej opowieści będzie można zobaczyć w telewizji publicznej, która kontynuuje pokazywanie historii rodziny Korhanów. Emisja odcinka odbędzie się 9 lipca 2026 o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

"Złoty chłopak" to produkcja, która od dawna przyciąga fanów tureckich melodramatów historią małżeństwa Ferita i Seyran. Choć para przeszła przez liczne kłótnie i trudne chwile, ich relacja po przeskoku czasowym wciąż budzi zainteresowanie, mimo że teraz próbują żyć osobno. To opowieść o wielkich pieniądzach, surowej tradycji i trudnej walce o niezależność w świecie rządzonym przez twarde zasady Halisa Agi. Jeśli lubicie seriale pełne rodzinnych sekretów i burzliwych powrotów, ten tytuł z pewnością wpisuje się w takie klimaty. Obsada tego serialu to m.in.:

- Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

- Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

- Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

- Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

- Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)