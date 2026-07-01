"Panna młoda": streszczenie odcinka 140

Serial "Panna młoda" przyniósł ostatnio wiele trudnych momentów, w których losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej niż dotychczas. Beyza skutecznie uniemożliwiła Hancer rozmowę z Cihanem, co ostatecznie doprowadziło do podpisania przez parę pozwu rozwodowego. W międzyczasie Yasemin zaczęła podejrzewać pewien podstęp, dlatego nakłoniła Beyzę do wykonania kontrolnych badań krwi. Atmosfera zagęściła się również przez Meliha, który stanął w obronie Hancer, prowokując tym samym bójkę z Cihanem. Rozgoryczony całą sytuacją oraz skłócony z matką Cihan podjął drastyczną decyzję i opuścił rodzinną rezydencję. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

"Panna młoda" odc. 140 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Sinem nie zamierza dłużej milczeć i otwarcie wytyka Melihowi błędy w jego zachowaniu. W rezydencji dochodzi do kolejnego spięcia między Cihanem a Cemilem, które próbuje załagodzić Ertugrul, starając się zaprowadzić porządek między skłóconymi mężczyznami. W tym samym czasie Yasemin odbiera wyniki badań krwi Beyzy i po ich analizie uświadamia sobie, że prawda wygląda zupełnie inaczej, niż wszyscy przypuszczali. Kobieta orientuje się, że ta informacja ma ogromne znaczenie dla przyszłości rodziny, jednak nie ma okazji, by podzielić się tym odkryciem z bliskimi. Właśnie wtedy dochodzi do wypadku, który przerywa bieg wydarzeń i wprowadza nagły zwrot akcji.

"Panna młoda" odc. 140 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób zastanawia się, kiedy będzie można zobaczyć dalsze losy bohaterów tej opowieści na szklanym ekranie. Stacja regularnie emituje kolejne części historii, pozwalając na bieżąco obserwować codzienne życie mieszkańców posiadłości. Jeśli nie chcecie przegapić tego, jak potoczą się sprawy po nagłym wypadku, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Epizod zostanie pokazany w czwartek po południu. "Panna młoda" odc. 140 pojawi się na antenie TVP2 w dniu 9 lipca 2026 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Tureckie produkcje od lat cieszą się u nas niesłabnącą popularnością, a ta konkretna opowieść o Hancer i Cihanie jest tego świetnym przykładem. Historia dziewczyny, która dla ratowania brata decyduje się na wejście do świata wielkich pieniędzy i intryg, potrafi zaciekawić na długi czas. Mimo że ich małżeństwo zaczęło się od chłodnego układu, szybko okazało się, że między głównymi postaciami zrodziło się autentyczne uczucie. Walka o wspólne szczęście wbrew planom nestorki rodu to coś, co przyciąga przed ekrany rzesze ludzi. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)