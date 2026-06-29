"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 328

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły wiele niespodziewanych zwrotów akcji, a na pierwszy plan wysunął się Kazim, który sprzedał swoją ostatnią działkę, aby zapewnić dom Emine i jej córce. W tym samym czasie Seyran i Ferit poznali bolesną prawdę o małym Tesko, mieszkającym jedynie z ciężko chorą babcią i przerażonym perspektywą trafienia do domu dziecka po jej odejściu. Chociaż Seyran otrzymała wspaniałą wiadomość, to radosne chwile przeplatały się z trudnymi wyborami, szczególnie gdy chłopiec odrzucił propozycję pary, nie chcąc z nimi zamieszkać. Z kolei Serpil dotarła do zeznań potwierdzających, że Karam jedynie udawał chorobę psychiczną, by w ukryciu planować swoją zemstę. Wszystkie te wydarzenia pokazały, jak skomplikowane są relacje między postaciami i jak wiele tajemnic wciąż czeka na odkrycie. Czego zatem można spodziewać się w nadchodzącym odcinku?

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"Złoty chłopak" odc. 328 - streszczenie

Seyran przekazuje Feritowi radosną wiadomość o swojej ciąży, a Tesko postanawia na stałe zamieszkać wraz z nimi. Następnie w fabule następuje przeskok czasowy o cztery lata, kiedy to cała rodzina uroczyście świętuje ukończenie studiów przez Seyran. W tym samym czasie Karam opuszcza szpital psychiatryczny i zostaje osadzony w areszcie domowym pod stałym nadzorem. Prokurator kontaktuje się z Korhanami, aby przekazać im istotne ostrzeżenie dotyczące możliwych działań ze strony wypuszczonego mężczyzny. Podczas wspólnego świętowania dochodzi do niepokojącej sytuacji, ponieważ Duru i Hatice nagle znikają bez żadnego śladu. Wszyscy obecni w domu natychmiast przerywają zabawę i rozpoczynają intensywne poszukiwania zaginionych dziewczynek.

"Złoty chłopak" odc. 328 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami rodziny Korhanów mogą zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Polska stacja telewizyjna regularnie emituje kolejne epizody tej tureckiej produkcji, utrzymując stałe godziny spotkań przed ekranem. Warto sprawdzić ustawienia odbiornika, by nie przegapić istotnych zmian, jakie zaszły w życiu postaci po kilkuletniej przerwie w akcji. Produkcja "Złoty chłopak" odc. 328 zostanie wyemitowana 7 lipca 2026 roku o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ten turecki melodramat skupia się na burzliwej relacji bogatego dziedzica ze stambulskiej rodziny jubilerskiej oraz dziewczyny, która została zmuszona do małżeństwa z przymusu. Ich wspólna droga jest pełna nagłych zwrotów akcji i wzajemnego przyciągania, a tłem dla tych wydarzeń są skomplikowane sekrety potężnego rodu Korhanów. Obecnie obserwujemy życie bohaterów po dużych zmianach, gdy próbują oni odnaleźć własne szczęście mimo bolesnej przeszłości. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Korhan)

(jako Seyran Korhan) Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

(jako Ferit Korhan) Çetin Tekindor (jako Halis Aga)

(jako Halis Aga) Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

(jako Suna Şanlı) Diren Polatoğulları (jako Kazım Şanlı)