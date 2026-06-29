"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 427

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Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły sporo zamieszania w życiu mieszkańców posiadłości. Markiza bezlitośnie nakazała Pii odesłać jej chorego syna poza mury pałacu, co postawiło kobietę w wyjątkowo trudnej sytuacji. W międzyczasie Simona oraz Candela usilnie próbowały dociec, z jakiego powodu Virtudes ostatecznie nie zdecydowała się na wyjazd do swojego brata. Cruz za wszelką cenę usiłowała odkryć tożsamość tajemniczej ukochanej Manuela, natomiast Vera potwierdziła, że jej związek z Lopem to już przeszłość. Passę niefortunnych zdarzeń uzupełniła Catalina, która straciła niezwykle ważnego klienta. Warto zatem przekonać się, jakie jeszcze niespodzianki skrywają korytarze tej rezydencji.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 427 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Martina nie potrafi ukryć żalu do matki, ponieważ uważa, że ta zbyt szybko otrząsnęła się po śmierci męża i zaczęła układać sobie życie na nowo. Jednocześnie Catalina oraz Pelayo starają się za wszelką cenę ratować swój wspólny interes, który znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Do szczerego wyznania zbiera się Petra, która przyznaje, że to właśnie ona doniosła markizie o obecności małego Dieguita w pałacowych murach. Z kolei Lope nie zamierza odpuszczać Verze i naciska na nią, aby w końcu wyjawiła mu prawdziwe powody ich nagłego rozstania. Na wyższych szczeblach hierarchii również dochodzi do spięć, gdy Alonso prosi hrabiego Ayalę o opuszczenie rezydencji, lecz spotyka się ze stanowczą odmową ze strony gościa.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 427 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu miłośników hiszpańskich produkcji kostiumowych z niecierpliwością wyczekuje każdego kolejnego popołudnia, aby sprawdzić, jak potoczą się losy mieszkańców posiadłości. Serial ten stał się stałym punktem w ramówce, przyciągając przed ekrany osoby zainteresowane opowieściami o dawnym świecie arystokracji. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu. Premiera odcinka numer 427 odbędzie się we wtorek, 7 lipca 2026 roku. Emisję zaplanowano na kanale TVP2 o godzinie 15:05.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa - pałac tajemnic" to propozycja, która idealnie łączy w sobie wątki miłosne z mrocznymi sekretami skrytymi za grubymi murami posiadłości rodu Luján. Każdy, kto lubi opowieści o zemście, podziałach klasowych i trudnych wyborach moralnych, z pewnością doceni ten wyjątkowy hiszpański klimat. Historia Jany, która próbuje odkryć prawdę o swojej matce i bracie, z każdym rozdziałem staje się coraz bardziej skomplikowana. Twórcy zadbali o to, by relacje między państwem a służbą były przedstawione w sposób angażujący. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)