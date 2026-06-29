"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 427

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły sporo zamieszania w życiu mieszkańców posiadłości. Markiza bezlitośnie nakazała Pii odesłać jej chorego syna poza mury pałacu, co postawiło kobietę w wyjątkowo trudnej sytuacji. W międzyczasie Simona oraz Candela usilnie próbowały dociec, z jakiego powodu Virtudes ostatecznie nie zdecydowała się na wyjazd do swojego brata. Cruz za wszelką cenę usiłowała odkryć tożsamość tajemniczej ukochanej Manuela, natomiast Vera potwierdziła, że jej związek z Lopem to już przeszłość. Passę niefortunnych zdarzeń uzupełniła Catalina, która straciła niezwykle ważnego klienta. Warto zatem przekonać się, jakie jeszcze niespodzianki skrywają korytarze tej rezydencji.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 427 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Martina nie potrafi ukryć żalu do matki, ponieważ uważa, że ta zbyt szybko otrząsnęła się po śmierci męża i zaczęła układać sobie życie na nowo. Jednocześnie Catalina oraz Pelayo starają się za wszelką cenę ratować swój wspólny interes, który znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Do szczerego wyznania zbiera się Petra, która przyznaje, że to właśnie ona doniosła markizie o obecności małego Dieguita w pałacowych murach. Z kolei Lope nie zamierza odpuszczać Verze i naciska na nią, aby w końcu wyjawiła mu prawdziwe powody ich nagłego rozstania. Na wyższych szczeblach hierarchii również dochodzi do spięć, gdy Alonso prosi hrabiego Ayalę o opuszczenie rezydencji, lecz spotyka się ze stanowczą odmową ze strony gościa.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 427 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu miłośników hiszpańskich produkcji kostiumowych z niecierpliwością wyczekuje każdego kolejnego popołudnia, aby sprawdzić, jak potoczą się losy mieszkańców posiadłości. Serial ten stał się stałym punktem w ramówce, przyciągając przed ekrany osoby zainteresowane opowieściami o dawnym świecie arystokracji. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu. Premiera odcinka numer 427 odbędzie się we wtorek, 7 lipca 2026 roku. Emisję zaplanowano na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to propozycja, która idealnie łączy w sobie wątki miłosne z mrocznymi sekretami skrytymi za grubymi murami posiadłości rodu Luján. Każdy, kto lubi opowieści o zemście, podziałach klasowych i trudnych wyborach moralnych, z pewnością doceni ten wyjątkowy hiszpański klimat. Historia Jany, która próbuje odkryć prawdę o swojej matce i bracie, z każdym rozdziałem staje się coraz bardziej skomplikowana. Twórcy zadbali o to, by relacje między państwem a służbą były przedstawione w sposób angażujący. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)