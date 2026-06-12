Złoty chłopak, odcinek 311: Halis żegna się z życiem. Rodzina jest zrozpaczona [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-12 11:29

Halis świadomie podejmuje decyzję o odejściu z tego świata. Te makabryczne wieści usłyszy jego rodzina w 311 odcinku "Złotego chłopaka". Tłem tego tragicznego oświadczenia głowy rodziny Korhanów są tragiczne wydarzenia związane z tuszowaniem wypadku czy niepokojące plany zemsty. Jeśli chcecie zobaczyć, jak Halis żegna się z bliskimi oglądajcie odcinek 311. którego premiera zaplanowana jest na piątek, 12 czerwca.

W poprzednim odcinku (310) Wielka Pani zataiła wypadek Aysen przed policją, by chronić Sunę przed zarzutami. Suna odwiozła ranną do szpitala i postanowiła wyjechać z Abidinem, by zacząć wszystko od nowa. Po odzyskaniu przytomności Aysen oskarżyła Sunę przed Abidinem o zepchnięcie ze schodów, lecz postanowiła milczeć przed resztą świata, by samodzielnie zaplanować okrutną zemstę na rywalce.

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„Złoty chłopak” odc. 311: Halis postanawia stanąć oko w oko ze śmiercią

Złamany sercem Ferit przekazuje wszystkim zgromadzonym bliskim porażającą informację o tym, że ich schorowany dziadek całkowicie przerwał dotychczasową terapię medyczną i z pełną świadomością szykuje się do rychłego odejścia z tego świata. Zszokowana i pogrążona w rozpaczy rodzina Korhanów natychmiast postanawia odłożyć na bok dotychczasowe kłótnie i wspólnymi siłami spróbować wpłynąć na Halisa, by zmienił zdanie i podjął ponowną, desperacką walkę o swoje przetrwanie.

„Złoty chłopak” odc. 311:Abidin i Suna chcą uciekać z kraju!

Ostatnie odliczanie do ucieczki kochanków i potężne uderzenie ze strony wrogów. Suna oraz oddany Abidin dopracowują w najdrobniejszych szczegółach plan swojej potajemnej ucieczki z kraju, jednak ich zamiary stają pod ogromnym znakiem zapytania, gdy wściekła Wielka Pani oficjalnie zapowiada, że zrobi absolutnie wszystko, by zatrzymać ich w Stambule.

„Złoty chłopak” odc. 311: Aysen szykuje bezwzględną zemstę

Na dodatek leżąca w szpitalu Aysen bezwzględnie wykorzystuje swoją przewagę i zaczyna brutalnie szantażować Sunę ujawnieniem prawdy o wypadku, co stawia przyszłość ciężarnej dziewczyny w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Złoty chłopak, odcinek 311
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 12 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 311 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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