W poprzednim odcinku (310) Wielka Pani zataiła wypadek Aysen przed policją, by chronić Sunę przed zarzutami. Suna odwiozła ranną do szpitala i postanowiła wyjechać z Abidinem, by zacząć wszystko od nowa. Po odzyskaniu przytomności Aysen oskarżyła Sunę przed Abidinem o zepchnięcie ze schodów, lecz postanowiła milczeć przed resztą świata, by samodzielnie zaplanować okrutną zemstę na rywalce.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” odc. 311: Halis postanawia stanąć oko w oko ze śmiercią

Złamany sercem Ferit przekazuje wszystkim zgromadzonym bliskim porażającą informację o tym, że ich schorowany dziadek całkowicie przerwał dotychczasową terapię medyczną i z pełną świadomością szykuje się do rychłego odejścia z tego świata. Zszokowana i pogrążona w rozpaczy rodzina Korhanów natychmiast postanawia odłożyć na bok dotychczasowe kłótnie i wspólnymi siłami spróbować wpłynąć na Halisa, by zmienił zdanie i podjął ponowną, desperacką walkę o swoje przetrwanie.

„Złoty chłopak” odc. 311:Abidin i Suna chcą uciekać z kraju!

Ostatnie odliczanie do ucieczki kochanków i potężne uderzenie ze strony wrogów. Suna oraz oddany Abidin dopracowują w najdrobniejszych szczegółach plan swojej potajemnej ucieczki z kraju, jednak ich zamiary stają pod ogromnym znakiem zapytania, gdy wściekła Wielka Pani oficjalnie zapowiada, że zrobi absolutnie wszystko, by zatrzymać ich w Stambule.

„Złoty chłopak” odc. 311: Aysen szykuje bezwzględną zemstę

Na dodatek leżąca w szpitalu Aysen bezwzględnie wykorzystuje swoją przewagę i zaczyna brutalnie szantażować Sunę ujawnieniem prawdy o wypadku, co stawia przyszłość ciężarnej dziewczyny w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 12 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 311 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet