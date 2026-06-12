W 309. odcinku doszło do sprzeczki pomiędzy Suną i Aysen. Sytuacja między dziewczynami od dawna wisiała na włosku, ale nikt nie spodziewał się, że skończy się to aż tak tragicznie. Zazdrosna Aysen postanowiła zagrać va banque i zaczęła bezczelnie szantażować Sunę, grożąc, że wygada domownikom wszystko, co wie o jej sekretach z przeszłości i akcji z Feritem. Suna nie należy do osób, które dają sobą pomiatać, więc na korytarzu wybuchła potężna awantura, której z boku przyglądała się zszokowana Seyran. Słowna przepychanka szybko przerodziła się w szamotaninę i wtedy stało się najgorsze – Aysen straciła równowagę, zaliczyła fatalny upadek z wysokich schodów i nieprzytomna runęła na sam dół.

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"Złoty chłopak", odcinek 310: Wielka Pani wzywa wszystkich do milczenia

Po wypadku Aysen do akcji wkracza Wielka Pani ze swoim pragmatycznym, choć bezwzględnym podejściem. Wydaje kategoryczny zakaz mieszania w to służb – za wszelką cenę chce uniknąć oficjalnego śledztwa, które z miejsca skazałoby Sunę na potężne kłopoty prawne i towarzyskie.

"Złoty chłopak", odcinek 310: Suna próbuje się uporać z wyrzutami sumienia

Przerażona Suna, trzęsąc się ze strachu, bierze sprawy w swoje ręce i razem z Abidinem pakuje ranną do samochodu, żeby po cichu przewieźć ją do najbliższego szpitala. Te dramatyczne chwile działają na Sunę jak kubeł zimnej wody. Dociera do niej, że zabrnęła za daleko, dlatego podejmuje błyskawiczną decyzję: wraca do męża i planuje jak najszybszą, stałą ucieczkę z kraju. Chce po prostu spakować manatki, zabrać dziecko i zacząć wszystko od nowa w bezpiecznym miejscu, gdzie nikt nie będzie jej kojarzył z tą tragedią.

"Złoty chłopak", odcinek 310: Aysen wyznaje Abidinowi prawdę

Po wielu godzinach niepewności dziewczyna w końcu otwiera oczy. Nie zamierza jednak grać potulnej ofiary. Przy pierwszej lepszej okazji, gdy na sali zostaje z nią tylko Abidin, prosto w oczy rzuca mu ciężkie oskarżenie: to Suna zepchnęła ją z premedytacją. Dziewczyna ma w głowie mroczny plan – chce wymierzyć Sunie sprawiedliwość na własnych warunkach.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 11 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 310 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet