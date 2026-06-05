Złoty chłopak, odcinek 308: Zimna zemsta Seyran. Oddaje strzały w stronę szefowej mafii [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-05 15:35

Seyran niespodziewanie zniknie, a zszokowany Ferit odkryje, że jego żona wraz z Ifakat zaplanowała krwawy odwet. Dziewczynie udaje się osaczyć Wielką Panią – grozi jej bronią i żąda dokonania potwornego wyboru między synami, a ostatecznie pociąga za spust i rani mafijną szefową! W tle Esme, Kazim i Suna przenoszą się do domu Gulgun, a Aysen deklaruje lojalność wrogom. Przeżyj te chwile we wtorek, 9 czerwca. Zachęcamy do śledzenia naszych streszczeń i oglądania serialu.

W poprzednim odcinku (307) lekarzom udało się uratować Sunę, która odzyskała przytomność w szpitalu. Z powodu potwornego stresu Esme straciła nienarodzone dziecko, co całkowicie załamało rodzinę. Halis próbował powstrzymać ogarniętego żądzą zemsty Ferita, tłumacząc mu, że najważniejsze jest bezpieczeństwo bliskich, a nie walka. Tymczasem Ifakat planowała odzyskać swoje rzeczy z rezydencji, a Abidin szukał sposobu na spotkanie z żoną.

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„Złoty chłopak” odc. 308: Esme opuszcza rezydencję po stracie ciąży

Esme, Kazim oraz osłabiona Suna po wypisie ze szpitala oficjalnie przenoszą się do skromnego domu Gulgun, where wspólnie z resztą bliskich próbują desperacko odnaleźć się w nowej rzeczywistości po fali bolesnych strat materialnych i osobistych.

„Złoty chłopak” odc. 308: Abidin robi wszystko by odzyskać Sunę

Zakochany Abidin robi wszystko, co w jego mocy, by zdobyć upragnione wybaczenie ze strony Suny i składa jej poruszającą obietnicę, że pragnie wspólnie z nią wychować ich nienarodzone dziecko z dala od mafijnych porachunków.

„Złoty chłopak” odc. 308:Aysen knuje przeciwko Wielkiej Pani

Manipulująca faktami Aysen stawia się przed obliczem potężnej Wielkiej Pani, prosząc ją o stałe zatrudnienie i jednocześnie fałszywie deklarując absolutną lojalność wobec jej klanu, choć w rzeczywistości chce pozostać blisko Abidina.

„Złoty chłopak” odc. 308: Seyran wkracza na drogę przestępstwa

Tymczasem wstrząśnięty Ferit odkrywa, że Seyran niespodziewanie zniknęła i wspólnie z wyrachowaną Ifakat ukartowała ryzykowną konfrontację, podczas której Seyran z pistoletem w ręku grozi Wielkiej Pani, żąda od niej potwornego wyboru między synami, po czym z zimną krwią oddaje strzał i rani bezwzględną rywalkę.

Złoty chłopak, odcinek 293
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 9 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 308 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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Złoty chłopak