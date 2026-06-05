Spis treści
- „Złoty chłopak” odc. 308: Esme opuszcza rezydencję po stracie ciąży
- „Złoty chłopak” odc. 308: Abidin robi wszystko by odzyskać Sunę
- „Złoty chłopak” odc. 308:Aysen knuje przeciwko Wielkiej Pani
- „Złoty chłopak” odc. 308: Seyran wkracza na drogę przestępstwa
- „Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
- „Złoty chłopak” – obsada
W poprzednim odcinku (307) lekarzom udało się uratować Sunę, która odzyskała przytomność w szpitalu. Z powodu potwornego stresu Esme straciła nienarodzone dziecko, co całkowicie załamało rodzinę. Halis próbował powstrzymać ogarniętego żądzą zemsty Ferita, tłumacząc mu, że najważniejsze jest bezpieczeństwo bliskich, a nie walka. Tymczasem Ifakat planowała odzyskać swoje rzeczy z rezydencji, a Abidin szukał sposobu na spotkanie z żoną.
„Złoty chłopak” odc. 308: Esme opuszcza rezydencję po stracie ciąży
Esme, Kazim oraz osłabiona Suna po wypisie ze szpitala oficjalnie przenoszą się do skromnego domu Gulgun, where wspólnie z resztą bliskich próbują desperacko odnaleźć się w nowej rzeczywistości po fali bolesnych strat materialnych i osobistych.
„Złoty chłopak” odc. 308: Abidin robi wszystko by odzyskać Sunę
Zakochany Abidin robi wszystko, co w jego mocy, by zdobyć upragnione wybaczenie ze strony Suny i składa jej poruszającą obietnicę, że pragnie wspólnie z nią wychować ich nienarodzone dziecko z dala od mafijnych porachunków.
„Złoty chłopak” odc. 308:Aysen knuje przeciwko Wielkiej Pani
Manipulująca faktami Aysen stawia się przed obliczem potężnej Wielkiej Pani, prosząc ją o stałe zatrudnienie i jednocześnie fałszywie deklarując absolutną lojalność wobec jej klanu, choć w rzeczywistości chce pozostać blisko Abidina.
„Złoty chłopak” odc. 308: Seyran wkracza na drogę przestępstwa
Tymczasem wstrząśnięty Ferit odkrywa, że Seyran niespodziewanie zniknęła i wspólnie z wyrachowaną Ifakat ukartowała ryzykowną konfrontację, podczas której Seyran z pistoletem w ręku grozi Wielkiej Pani, żąda od niej potwornego wyboru między synami, po czym z zimną krwią oddaje strzał i rani bezwzględną rywalkę.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 9 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 308 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet