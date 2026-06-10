Fabryka narkotyków w powiecie makowskim. Zatrzymano dwóch 19-latków z Ukrainy

Akcja CBŚP w powiecie makowskim. Jak wyglądało nielegalne laboratorium?

Do policyjnej akcji doszło pod koniec maja 2026 roku na terenie jednej z prywatnych posesji. Nielegalna wytwórnia narkotyków została zorganizowana w budynkach gospodarczych, które specjalnie do tego celu przystosowano. Wewnątrz znajdowała się kompletna linia do produkcji narkotyków syntetycznych, w skład której wchodził między innymi reaktor, prasy mechaniczne oraz zaawansowany system wentylacji. Znaleziony sprzęt, w tym maski przeciwgazowe i liczne chemikalia, świadczył o profesjonalnym i zorganizowanym charakterze przestępczej działalności.

Zabezpieczono narkotyki warte pół miliona. 19-letni Ukraińcy zatrzymani na gorącym uczynku

Policjanci z CBŚP podczas przeszukania zabezpieczyli ponad 25 kilogramów gotowego narkotyku Alfa-PVP. Szacuje się, że czarnorynkowa wartość przejętej substancji to około pół miliona złotych. Na miejscu, w trakcie procesu produkcyjnego, zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy. Młodzi mężczyźni zostali kompletnie zaskoczeni przez funkcjonariuszy i nie mieli szans na ucieczkę ani zatarcie śladów.

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia

Zatrzymani 19-latkowie zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, gdzie usłyszeli poważne zarzuty. Odpowiedzą między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zgodnie z polskim prawem, za tego typu przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat.

Czym jest Alfa-PVP? Policja ostrzega przed śmiertelnym narkotykiem

Policja przypomina, że zażywanie substancji psychoaktywnych takich jak Alfa-PVP wiąże się z ekstremalnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Narkotyk ten powoduje gwałtowne pobudzenie, ataki agresji i paranoi, a także prowadzi do ciężkich zaburzeń pracy serca oraz przegrzania organizmu. Alfa-PVP jest substancją, która błyskawicznie uzależnia fizycznie i psychicznie, prowadząc do całkowitej dewastacji organizmu. Osoby pod jej wpływem często tracą kontrolę nad swoim zachowaniem, co może skończyć się tragiczną śmiercią lub popełnieniem nieodwracalnych w skutkach czynów.

Źródło: Policja.pl