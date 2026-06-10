Spis treści
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Sekretny transport broni
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Maria unika srogiej kary
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Virtudes i jej problemy psychiczne
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410:Rodzina Lujan pozna tajemnicę Jimeny
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Służąca Vera ma szlacheckie pochodzenie?
- „La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
- "La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W poprzednim odcinku (409) Ayala obdarował Margaritę, a Jana drżała ze strachu przed odkryciem jej romansu przez Jimenę. Salvador, zmęczony wieczną krytyką don Romulo, planował odejście z pałacu, podczas gdy Abel bezskutecznie żądał od Jimeny wyznania prawdy. Manuel z kolei zyskał pewność, że przeprowadzka do Madrytu nie naprawi jego relacji z żoną.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Sekretny transport broni
Bezwzględny kapitan Lorenzo oraz nieprzewidywalny pan Cavendish działają w pełnej konspiracji i dopinają na ostatni guzik przygotowania do kolejnego, niezwykle groźnego i nielegalnego transportu broni, który może sprowadzić na posiadłość ogromne kłopoty.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Maria unika srogiej kary
W tym samym czasie w pałacu dochodzi do niespodziewanego aktu łaski, kiedy to surowy don Rómulo po długich przemyśleniach oficjalnie rezygnuje z wymierzenia surowej kary krnąbrnej Marii Fernandez za jej wcześniejsze wybryki i ukrywanie znalezionej gotówki.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Virtudes i jej problemy psychiczne
Z kolei mądra gospodyni Pía, podczas niezwykle szczerej i intymnej rozmowy z załamaną Virtudes, z wielkim współczuciem odkrywa, że młoda dziewczyna pod żadnym pozorem nie radzi sobie psychicznie z ciężką pracą i ogromną presją panującą w pałacu.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410:Rodzina Lujan pozna tajemnicę Jimeny
Na górze dochodzi do absolutnego przełomu, gdy zdeterminowany doktor Abel Bueno postanawia przestać ulegać szantażom i z pełną stanowczością decyduje się powiedzieć całej zgromadzonej rodzinie Lujan porażającą, ukrywaną przez miesiące prawdę o fałszywej ciąży oraz perfidnych manipulacjach Jimeny.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Służąca Vera ma szlacheckie pochodzenie?
Jakby tego było mało, czujna Mercedes niespodziewanie zauważa uderzające, wręcz bliźniacze podobieństwo skromnej służącej Very do zaginionej córki niezwykle potężnych i wpływowych książąt de Carril, co rodzi masę nowych pytań o przeszłość dziewczyny.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 410. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)