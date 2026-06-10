Oszustwo w Białej Rawskiej. Podawał się za prokuratora i żądał 180 tysięcy złotych

Oszustwo w Białej Rawskiej. Fałszywy prokurator żądał 180 tysięcy złotych

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w środę, 3 czerwca 2026 roku, po godzinie 17.00. Wtedy właśnie na telefon stacjonarny 89-letniej kobiety zadzwoniła oszustka, która wcieliła się w rolę jej córki. Płaczliwym głosem przekazała informację o rzekomym spowodowaniu śmiertelnego wypadku drogowego i pilnej potrzebie wpłacenia kaucji w wysokości 180 tysięcy złotych, aby uniknąć aresztu. Według legendy pieniądze miał odebrać osobiście prokurator. Po niedługim czasie w domu seniorki faktycznie pojawił się mężczyzna podający się za prokuratora, któremu kobieta przekazała 1000 złotych na poczet kosztów dojazdu.

Błyskawiczna akcja policji. „Odbierak” zatrzymany tego samego dnia

Gdy tylko policjanci z Rawy Mazowieckiej otrzymali zgłoszenie o próbie oszustwa, natychmiast przystąpili do działania. Intensywne czynności operacyjne prowadzone przez wydział kryminalny pozwoliły bardzo szybko wytypować podejrzanego. Funkcjonariusze namierzyli tak zwanego „odbieraka” na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, gdzie został on zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania. Cała akcja policyjna przebiegła niezwykle sprawnie, ponieważ sprawca trafił w ręce mundurowych jeszcze tego samego dnia, w którym dopuścił się przestępstwa.

Tymczasowy areszt i 8 lat więzienia dla 31-latka

Zatrzymany 31-latek został przewieziony do komendy policji w Rawie Mazowieckiej, gdzie przedstawiono mu zarzut oszustwa. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy okazał się na tyle mocny, że prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz surowa kara, nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Jak informuje policja, sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Policja apeluje. Jak nie dać się oszukać metodą na wypadek?

Funkcjonariusze po raz kolejny przypominają schemat działania przestępców, którzy wykorzystują presję czasu i silne emocje swoich ofiar. Pamiętajmy, że policjanci, prokuratorzy czy funkcjonariusze CBA nigdy nie dzwonią z żądaniem przekazania pieniędzy i nie informują o prowadzonych przez siebie akcjach. Nie istnieje również możliwość "wykupienia" bliskiej osoby z aresztu poprzez wpłatę kaucji do rąk rzekomego urzędnika. Policja apeluje do rodzin, aby regularnie rozmawiały z seniorami o tego typu zagrożeniach, ponieważ to właśnie osoby starsze są najczęściej celem bezwzględnych oszustów.

Źródło: Policja.pl