Powtórka z podstawówki. Obliczysz x w równaniu: (25−5×3)+16:4×x=18. Na podanie poprawnej odpowiedzi masz 15 sekund

Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnego treningu, a łamigłówki matematyczne to doskonały sposób na utrzymanie sprawności umysłowej.

Codzienne wyzwania intelektualne wspierają logiczne myślenie i pamięć, niezależnie od twoich umiejętności matematycznych.

Podejmij wyzwanie: sprawdź, czy potrafisz rozwiązać tę zagadkę logiczną w zaledwie 15 sekund i rozruszać swoje szare komórki.

Ludzki mózg jest niezwykle plastyczny. Oznacza to, że przez całe życie tworzy nowe połączenia między neuronami i dostosowuje się do nowych sytuacji. Aby ten proces przebiegał prawidłowo, konieczna jest regularna stymulacja intelektualna. Monotonna rutyna sprawia, że umysł działa na "autopilocie". Wykonując codziennie te same czynności, nie zmuszamy mózgu do wysiłku. Tymczasem rozwiązywanie problemów, nauka nowych umiejętności czy mierzenie się z zagadkami angażują różne obszary mózgu i wspierają jego rozwój. Badania wskazują, że osoby regularnie podejmujące aktywności wymagające myślenia często dłużej zachowują dobrą pamięć, szybciej analizują informacje i lepiej radzą sobie z koncentracją. Warto zatem każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę i rozruszać szare komórki.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile wynosi x w równaniu: (25−5×3)+16:4×x=18? Obliczysz w 15 sekund bez użycia kalkulatora?

Choć wielu osobom matematyka kojarzy się ze szkolnymi obowiązkami, zagadki liczbowe mogą być doskonałą rozrywką dla osób w każdym wieku. Wcale nie musisz być matematycznym geniuszem, aby ćwiczyć szare komórki. Nawet najprostsze działania i równania będą doskonałą formą treningu. Udało wam się już obliczyć x w równaniu (25−5×3)+16:4×x=18? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile wynosi x w równaniu (25−5×3)+16:4×x=18 - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1. Obliczamy działanie w nawiasie

Najpierw mnożenie:

5×3=15

Podstawiamy:

(25−15)+16:4×x=18

Odejmujemy:

10+16:4×x=18

Krok 2. Wykonujemy dzielenie

16:4=4

Otrzymujemy:

10+4x=18

Krok 3. Przenosimy 10 na prawą stronę

Odejmujemy 10 od obu stron równania:

4x=18−10 4x=8

Krok 4. Dzielimy obie strony przez 4

x=48​ x=2

Poprawna odpowiedź: x=2​

Udało wam się poprawnie obliczyć wartość x? Jeśli tak, należą wam się brawa!