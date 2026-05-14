Złoty chłopak, odcinek 295: Seyran zdecydowała się pogrążyć Ferita i Sunę. Halis jest wściekły [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-14 16:18

Ferit wraca do rezydencji z pustymi rękami, a jego porażka uruchamia lawinę wydarzeń, których nikt się nie spodziewa. Gdy na jaw wychodzą kolejne sekrety, w rodzinie Korhanów atmosfera staje się coraz bardziej napięta. W samym centrum nadchodzącego chaosu znajdzie się osoba, której Halis wydaje się ufać najbardziej. Co wydarzy się dalej? Dowiedz się więcej w czwartek, 21 maja. Zapraszamy do czytania naszych streszczeń!

W poprzednim odcinku (294) Ferit ocalał z zasadzki dzięki ludziom Halisa, a matka Abidina okazała się sprawczynią kradzieży kamieni. Seyran potajemnie zaczęła leczenie, a Abidin dowiedział się, że jego rodzicielka gra przeciwko Korhanom.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 295

Po powrocie Ferita, który musi przyznać się do utraty tropu kamieni, w rezydencji dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji – Seyran decyduje się wyłożyć karty na stół i informuje Halisa o potajemnym zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Ta wiadomość wywołuje u seniora rodu niekontrolowany wybuch gniewu, a Abidin czuje się ostatecznie upokorzony faktem, że żona po raz kolejny go okłamała, działając wspólnie z Feritem.

Widząc, że rodzina rozpada się na kawałki, a firma zmierza ku dnu, Seyran postanawia działać i przejmuje stery w holdingu, przygotowując grunt pod decydujące rozmowy z inwestorami, które mają uratować ich majątek. Ferit natomiast, mimo braku wsparcia bliskich i rosnącej izolacji, nie zamierza rezygnować z odnalezienia Naciego, wierząc, że tylko odzyskanie diamentów przywróci mu honor w oczach dziadka.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 21 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 295 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
