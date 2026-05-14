Złoty chłopak, odcinek 295: Seyran zdecydowała się pogrążyć Ferita i Sunę. Halis jest wściekły

W poprzednim odcinku (294) Ferit ocalał z zasadzki dzięki ludziom Halisa, a matka Abidina okazała się sprawczynią kradzieży kamieni. Seyran potajemnie zaczęła leczenie, a Abidin dowiedział się, że jego rodzicielka gra przeciwko Korhanom.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 295
Po powrocie Ferita, który musi przyznać się do utraty tropu kamieni, w rezydencji dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji – Seyran decyduje się wyłożyć karty na stół i informuje Halisa o potajemnym zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Ta wiadomość wywołuje u seniora rodu niekontrolowany wybuch gniewu, a Abidin czuje się ostatecznie upokorzony faktem, że żona po raz kolejny go okłamała, działając wspólnie z Feritem.
Widząc, że rodzina rozpada się na kawałki, a firma zmierza ku dnu, Seyran postanawia działać i przejmuje stery w holdingu, przygotowując grunt pod decydujące rozmowy z inwestorami, które mają uratować ich majątek. Ferit natomiast, mimo braku wsparcia bliskich i rosnącej izolacji, nie zamierza rezygnować z odnalezienia Naciego, wierząc, że tylko odzyskanie diamentów przywróci mu honor w oczach dziadka.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 21 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 295 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet