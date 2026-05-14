Złoty chłopak, odcinek 295: Seyran zdecydowała się pogrążyć Ferita i Sunę. Halis jest wściekły

W poprzednim odcinku (294) Ferit ocalał z zasadzki dzięki ludziom Halisa, a matka Abidina okazała się sprawczynią kradzieży kamieni. Seyran potajemnie zaczęła leczenie, a Abidin dowiedział się, że jego rodzicielka gra przeciwko Korhanom.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 295

Po powrocie Ferita, który musi przyznać się do utraty tropu kamieni, w rezydencji dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji – Seyran decyduje się wyłożyć karty na stół i informuje Halisa o potajemnym zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Ta wiadomość wywołuje u seniora rodu niekontrolowany wybuch gniewu, a Abidin czuje się ostatecznie upokorzony faktem, że żona po raz kolejny go okłamała, działając wspólnie z Feritem.

Widząc, że rodzina rozpada się na kawałki, a firma zmierza ku dnu, Seyran postanawia działać i przejmuje stery w holdingu, przygotowując grunt pod decydujące rozmowy z inwestorami, które mają uratować ich majątek. Ferit natomiast, mimo braku wsparcia bliskich i rosnącej izolacji, nie zamierza rezygnować z odnalezienia Naciego, wierząc, że tylko odzyskanie diamentów przywróci mu honor w oczach dziadka.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 21 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 295 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

Binnur Kaya jako Nükhet