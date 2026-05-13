Złoty chłopak, odcinek 294: To ona zaplanowała cały spisek. Prawda o matce Abidina wychodzi na jaw

Joanna Dembek
2026-05-13 15:42

Wyjdzie na jaw, że za kradzieżą drogocennych kamieni kamieni stoi tajemnicza matka Abidina, która próbuje wykorzystać syna do zniszczenia Korhanów. Ferit, szukając Naciego, wpada w brutalną zasadzkę, z której ratują go wysłannicy Halisa, natomiast Seyran podejmuje desperacką decyzję i potajemnie rozpoczyna ryzykowne leczenie. Czy jej sekret wyjdzie na jaw, zanim będzie za późno? Oglądaj w środę, 20 maja. Zapraszamy do czytania streszczeń i oglądania serialu!

W poprzednim odcinku (293) rodzina dowiedziała się o problemach Seyran z zajściem w ciążę, a Kazim zabronił córce ryzykownego leczenia. Ferit i Abidin wyruszyli na poszukiwania Naciego, a Kazim został wciągnięty w niebezpieczną intrygę.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 294

Ferit, podążając tropem Naciego, nie spodziewa się, że idzie prosto w ręce wrogów, jednak dzięki szybkiej reakcji ludzi Halisa udaje mu się uniknąć najgorszego w ostatniej chwili. Na jaw wychodzą porażające fakty dotyczące matki Abidina – okazuje się, że to właśnie ona zaplanowała kradzież cennych kamieni i teraz próbuje manipulować synem, by ten pomógł jej w ostatecznym uderzeniu w ród Korhanów, wykorzystując jego żal do rodziny.

Mimo wyraźnego zakazu ojca i obaw męża, Seyran decyduje się na potajemne podjęcie terapii medycznej, wierząc, że macierzyństwo jest warte każdego ryzyka. Dziewczyna rozpoczyna leczenie w pełnej konspiracji, starając się zachować pozory normalności w rezydencji, gdzie napięcie między Abidinem a resztą domowników sięga zenitu po ujawnieniu prawdziwej natury jego matki.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 20 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 294 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
