Złoty chłopak, odcinek 294: To ona zaplanowała cały spisek. Prawda o matce Abidina wychodzi na jaw

W poprzednim odcinku (293) rodzina dowiedziała się o problemach Seyran z zajściem w ciążę, a Kazim zabronił córce ryzykownego leczenia. Ferit i Abidin wyruszyli na poszukiwania Naciego, a Kazim został wciągnięty w niebezpieczną intrygę.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 294

Ferit, podążając tropem Naciego, nie spodziewa się, że idzie prosto w ręce wrogów, jednak dzięki szybkiej reakcji ludzi Halisa udaje mu się uniknąć najgorszego w ostatniej chwili. Na jaw wychodzą porażające fakty dotyczące matki Abidina – okazuje się, że to właśnie ona zaplanowała kradzież cennych kamieni i teraz próbuje manipulować synem, by ten pomógł jej w ostatecznym uderzeniu w ród Korhanów, wykorzystując jego żal do rodziny.

Mimo wyraźnego zakazu ojca i obaw męża, Seyran decyduje się na potajemne podjęcie terapii medycznej, wierząc, że macierzyństwo jest warte każdego ryzyka. Dziewczyna rozpoczyna leczenie w pełnej konspiracji, starając się zachować pozory normalności w rezydencji, gdzie napięcie między Abidinem a resztą domowników sięga zenitu po ujawnieniu prawdziwej natury jego matki.

9

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 20 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 294 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet