Złoty chłopak, odcinek 294: To ona zaplanowała cały spisek. Prawda o matce Abidina wychodzi na jaw

W poprzednim odcinku (293) rodzina dowiedziała się o problemach Seyran z zajściem w ciążę, a Kazim zabronił córce ryzykownego leczenia. Ferit i Abidin wyruszyli na poszukiwania Naciego, a Kazim został wciągnięty w niebezpieczną intrygę.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 294
Ferit, podążając tropem Naciego, nie spodziewa się, że idzie prosto w ręce wrogów, jednak dzięki szybkiej reakcji ludzi Halisa udaje mu się uniknąć najgorszego w ostatniej chwili. Na jaw wychodzą porażające fakty dotyczące matki Abidina – okazuje się, że to właśnie ona zaplanowała kradzież cennych kamieni i teraz próbuje manipulować synem, by ten pomógł jej w ostatecznym uderzeniu w ród Korhanów, wykorzystując jego żal do rodziny.
Mimo wyraźnego zakazu ojca i obaw męża, Seyran decyduje się na potajemne podjęcie terapii medycznej, wierząc, że macierzyństwo jest warte każdego ryzyka. Dziewczyna rozpoczyna leczenie w pełnej konspiracji, starając się zachować pozory normalności w rezydencji, gdzie napięcie między Abidinem a resztą domowników sięga zenitu po ujawnieniu prawdziwej natury jego matki.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 20 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 294 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet