Złoty chłopak, odcinek 266: Nurten trafia w ręce policji. Zostaje oskarżona o zabójstwo Feride

Spis treści
W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (265) Sinan zaprosił Seyran na pożegnalną kolację. Ayla znalazła list pożegnalny od syna. Ferit i Abidin odnaleźli Seyran w ostatniej chwili. W szpitalu lekarze walczyli o jej życie, a rodzina dowiedziała się o próbie otrucia. Kazim i Ferit chcieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 266
Seyran w szpitalu składa zeznania przeciwko Sinanowi i oskarża go o próbę zabójstwa, a Diyar, jako jej prawniczka, zgłasza sprawę policji. W tym czasie Sinan ucieka ze szpitala przed przesłuchaniem dzięki pomocy matki Ayli i jej ludzi. Po powrocie do domu Seyran rozmawia z rodziną o wydarzeniach i otrzymuje wsparcie od bliskich, a Ferit organizuje ochronę dla domu Esme. Równocześnie wychodzi na jaw, że Nurten została zatrzymana pod zarzutem zabójstwa Feride, a Betül wynajmuje adwokata, żeby jej pomóc. W nocy Seyran budzi się przerażona i twierdzi, że Sinan był w jej pokoju.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 10 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 266. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet