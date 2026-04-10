Złoty chłopak, odcinek 266: Nurten trafia w ręce policji. Zostaje oskarżona o zabójstwo Feride

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (265) Sinan zaprosił Seyran na pożegnalną kolację. Ayla znalazła list pożegnalny od syna. Ferit i Abidin odnaleźli Seyran w ostatniej chwili. W szpitalu lekarze walczyli o jej życie, a rodzina dowiedziała się o próbie otrucia. Kazim i Ferit chcieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 266

Seyran w szpitalu składa zeznania przeciwko Sinanowi i oskarża go o próbę zabójstwa, a Diyar, jako jej prawniczka, zgłasza sprawę policji. W tym czasie Sinan ucieka ze szpitala przed przesłuchaniem dzięki pomocy matki Ayli i jej ludzi. Po powrocie do domu Seyran rozmawia z rodziną o wydarzeniach i otrzymuje wsparcie od bliskich, a Ferit organizuje ochronę dla domu Esme. Równocześnie wychodzi na jaw, że Nurten została zatrzymana pod zarzutem zabójstwa Feride, a Betül wynajmuje adwokata, żeby jej pomóc. W nocy Seyran budzi się przerażona i twierdzi, że Sinan był w jej pokoju.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 10 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 266. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet