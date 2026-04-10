Złoty chłopak, odcinek 266: Nurten trafia w ręce policji. Zostaje oskarżona o zabójstwo Feride

Joanna Dembek
2026-04-10 17:49

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 266. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg już 10 kwietnia 2026.

Autor: www.startv.com.tr/ Materiały prasowe Nurten, ubrana na czarno, jest eskortowana przez dwóch policjantów w szpitalnym korytarzu, co wskazuje na aresztowanie związane z zarzutami o morderstwo w 266. odcinku „Złotego chłopaka”. Więcej o serialu przeczytasz na Super Seriale.

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (265) Sinan zaprosił Seyran na pożegnalną kolację. Ayla znalazła list pożegnalny od syna. Ferit i Abidin odnaleźli Seyran w ostatniej chwili. W szpitalu lekarze walczyli o jej życie, a rodzina dowiedziała się o próbie otrucia. Kazim i Ferit chcieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę.

Tureckie seriale, których nie było w Polsce

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 266

Seyran w szpitalu składa zeznania przeciwko Sinanowi i oskarża go o próbę zabójstwa, a Diyar, jako jej prawniczka, zgłasza sprawę policji. W tym czasie Sinan ucieka ze szpitala przed przesłuchaniem dzięki pomocy matki Ayli i jej ludzi. Po powrocie do domu Seyran rozmawia z rodziną o wydarzeniach i otrzymuje wsparcie od bliskich, a Ferit organizuje ochronę dla domu Esme. Równocześnie wychodzi na jaw, że Nurten została zatrzymana pod zarzutem zabójstwa Feride, a Betül wynajmuje adwokata, żeby jej pomóc. W nocy Seyran budzi się przerażona i twierdzi, że Sinan był w jej pokoju.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 10 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 266. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
