Złoty chłopak, odcinek 264: Seyran odrzuca Sinana! Teraz poczuje jego gniew

Joanna Dembek
2026-04-08 13:58

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 264. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg już 8 kwietnia 2026.

Autor: www.startv.com.tr/ Materiały prasowe Kadr z serialu "Złoty chłopak", przedstawiający Seyran Şanlı i Ferita Korhana stojących naprzeciwko siebie w pomieszczeniu z półką z książkami. Seyran patrzy na Ferita, który ma na sobie pasiasty sweter. Scena ta odzwierciedla napięcie przed decyzją Seyran o rozwodzie z Sinanem, o czym przeczytasz więcej na Super Seriale.

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (263) wyszło na jaw, że Abidin jest nieślubnym synem rodziny Korhanów. Ferit zaproponował mu część rodzinnego majątku. Esme dowiedziała się, że jest w ciąży. Mimo komplikacji Ferit mógł liczyć na wsparcie Diyar. Seyran przyznała Sinanowi, że nie potrafi być z nim szczęśliwa.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 264

Diyar przygotowuje się do ślubu. Seyran wyznaje Feritowi, że nie potrafi o nim zapomnieć i chce zakończyć małżeństwo z Sinanem. Abidin odrzuca propozycję Ferita i zapowiada zemstę. Sinan nie chce słyszeć o rozwodzie i prosi o jeszcze jedną szansę. Esme informuje Kazima o ciąży.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 8 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 264. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
